Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 23:18h.

Lewis Hamilton no lograba una 'pole' desde 2023 y Kimi Antonelli, algo nervioso, podrá sellar ya su primer título

La extrema sanción que plantea MotoGP a los pilotos que se nieguen a viajar a Qatar

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Lewis Hamilton ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa. El británico ha conseguido en México su primera pole position con Ferrari y ha puesto fin a una sequía de más de tres años: no salía primero desde el Gran Premio de Hungría de 2023, cuando todavía pilotaba para Mercedes. Una sorpresa mayúscula que también puede tener consecuencias en la lucha por el título. Kimi Antonelli partirá cuarto pese a clasificar quinto (Max Verstappen, cuarto, está sancionado) y tendrá una oportunidad de oro para proclamarse campeón del mundo: le basta con terminar noveno o mejor para sentenciar el Mundial.

Pero la sorpresa de Hamilton no fue la única noticia de una clasificación que dejó varios damnificados. George Russell acompañará al británico en la primera fila, después de quedarse a solo nueve milésimas de la pole, mientras que Charles Leclerc saldrá tercero. McLaren tampoco salió bien parado: Oscar Piastri cayó eliminado en la Q2 y Lando Norris tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Tampoco fue una sesión cómoda para Antonelli, que terminó quinto y dejó alguna imagen de tensión ante la posibilidad de cerrar mañana el Mundial.

En cuanto a los españoles, la fortuna volvió a darle la espalda a Fernando Alonso. El asturiano sufrió una avería que le obligó a detener su Aston Martin en plena Q1, provocando una bandera roja y quedándose sin opciones de pelear por una buena posición. Carlos Sainz tampoco encontró motivos para sonreír: el madrileño no consiguió superar la Q2 y se quedó fuera de los diez mejores, confirmando las malas sensaciones que Williams había dejado durante todo el fin de semana.

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Así ha terminado la clasificación del Gran Premio de México