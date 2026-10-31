José Galindo experimenta la adrenalina más extrema siendo el copiloto de Sébastien Loeb

Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 17:49h.

En ElDesmarque vivimos desde dentro cómo es pilotar un coche de rallies por Sébastien Loeb

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Hay experiencias que no se olvidan fácilmente. Nuestro compañero de ElDesmarque, José Galindo, ha tenido la oportunidad de convertirse en copiloto de Sébastien Loeb por un día. Ataviado con mono, casco y todo el equipamiento necesario, se ha subido junto al mítico piloto francés para vivir una exhibición desde el asiento más emocionante. Una aventura sobre ruedas en la que Galindo ha experimentado la adrenalina en estado puro y ha descubierto de primera mano lo que se siente al viajar a toda velocidad junto a una leyenda del automovilismo.