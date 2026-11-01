Yamaha se planta, no participará en el Gran Premio de Qatar y MotoGP avisa que habrá consecuencias deportivas

Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 18:05h.

La preocupación de los pilotos con viajar a Qatar ha provocado que Yamaha anuncie que no irán

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El Gran Premio de Qatar de MotoGP sigue rodeado de incertidumbre. La próxima cita del calendario ha provocado un auténtico terremoto en el paddock por la delicada situación que atraviesa Oriente Medio. El conflicto en la región y los ataques que han afectado a varios países del Golfo Pérsico han despertado las dudas de numerosos pilotos sobre la conveniencia de viajar a Doha. De hecho, hasta 19 corredores trasladaron sus preocupaciones a la organización y reclamaron garantías de seguridad antes de desplazarse. Entre sus principales inquietudes estaban las posibles dificultades para abandonar el país si la situación empeoraba, así como las responsabilidades y coberturas en caso de emergencia. Las reuniones entre pilotos, equipos y responsables del campeonato se han sucedido durante los últimos días, pero MotoGP ha mantenido su intención de celebrar la prueba, defendiendo que existen garantías suficientes para viajar a Qatar.

En medio de este escenario, Yamaha ha sido la primera fábrica en dar un paso definitivo y anunciar que no viajará a Qatar. La marca japonesa ha comunicado oficialmente su decisión después de evaluar nuevamente la situación en Oriente Medio y comprobar que no existen motivos suficientes para modificar sus restricciones internas de desplazamiento. "Tras su última evaluación de la situación en Oriente Medio, Yamaha no ha encontrado motivos suficientes para modificar las restricciones de viaje vigentes en toda la empresa. En consecuencia, Yamaha ha comunicado al Grupo MotoGP su decisión de no participar en el Gran Premio de Qatar de 2026", explicaba el fabricante en un comunicado.

MotoGP avisa que habrá consecuencias deportivas para Yamaha

La respuesta de MotoGP no se ha hecho esperar y ha sido bastante contundente. "MotoGP lamenta la decisión de Yamaha de no participar en el Gran Premio de Qatar", comenzaba el comunicado de la organización. Pero lo más importante llega con el aviso final: "Además de las implicaciones contractuales que la decisión de Yamaha tiene para sus acuerdos con MotoGP y la IRTA, la no participación de Yamaha también conlleva implicaciones deportivas". Unas consecuencias que deberá gestionar la FIM conforme al reglamento del campeonato y que podrían tener repercusiones importantes para Yamaha en el tramo final de la temporada.