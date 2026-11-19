Fran Fuentes 19 NOV 2026 - 14:03h.

Los gunners no se plantean su salida a corto plazo y solo estarían dispuestos a negociar por una elevadísima cantidad de dinero

Zubimendi se marca un partidazo ante la República Checa y la afición del Atlético pide su fichaje ya

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El Atlético de Madrid se postulaba como una alternativa a la situación de Martín Zubimendi, sin casi minutos en el Arsenal desde mediados de la pasada temporada. El centrocampista donostiarra, que atraviesa un mal momento y a quien Luis de la Fuente ha tratado de animar con minutos importantes en España por la ausencia de Rodrigo Hernández, no dio detalles sobre su interés en una posible salida del conjunto londinense. Sea como fuere, es evidente que su situación no es la ideal y, de alargarse, al jugador no le quedaría más remedio que buscar otras opciones. Su escasez de minutos es complicada de sostener en el tiempo, y tarde o temprano acabaría buscando una solución.

Sin embargo, el Arsenal se ha cerrado en banda. Según informa El Larguero, de la Cadena SER, el conjunto londinense no tiene la más mínima intención de plantear la salida de Martín Zubimendi, y mucho menos a corto plazo. En este sentido, solo estarían dispuestos a negociar a partir de una cifra que rondara los 80-90 millones de euros. Una cantidad, a todas luces, prohibitiva para un futbolista de cuya categoría no se duda, pero cuya adaptación, fuera al Atlético de Madrid o a cualquier otro equipo, no sería inmediata debido a la alarmante ausencia de minutos de juego.

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En este sentido, el conjunto rojiblanco estaba dispuesto a plantear una cesión en la que incluir una opción de compra habría sido una posibilidad. Sin embargo, el Arsenal no se plantea la salida del jugador si no es a cambio de una gran suma de dinero. En este sentido, el Real Madrid desestimó su fichaje ya en verano y, aunque diversas informaciones afirmaron que permanecía atento al futbolista, lo cierto es que Martín Zubimendi no ha sido una opción para el conjunto blanco. Ni el pasado verano, ni actualmente.

Así las cosas, todo apunta a que el jugador donostiarra seguirá siendo gunner, al menos, hasta el próximo verano. El Arsenal está convencido de mantener al jugador pese a contar con futbolistas de la talla de Declan Rice, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, Lewis-Skelly o Mikel Merino, mientras que el Martín Zubimendi ha llegado a ser desplazado incluso al lateral derecho en momentos puntuales. Su situación no parece tener solución a corto plazo y todo apunta a que habrá que esperar al próximo verano para tener una resolución favorable al futbolista.