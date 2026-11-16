La decisión del Real Madrid con Martín Zubimendi entre los rumores de fichaje por el Atlético

Fran Fuentes 16 NOV 2026 - 12:29h.

La postura del conjunto blanco mientras que los rumores sobre su eterno rival se intensifican

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El Real Madrid sigue peinando el mercado en busca de un mediocentro que le dé un punto extra en el control de balón y la dirección de juego. Un movimiento que se prevé de cara a la próxima temporada. El mercado no ofrece opciones particularmente variadas ni tampoco numerosas, por lo que la decisión se antoja fácil, pero a la vez difícil para el club, ya que los grandes nombres requieren un desembolso importante, y con otros nombres menos contrastados se duda de su idoneidad. Por otra parte no eran pocas las voces que pedían a Martín Zubimendi, cuya situación en el Arsenal sigue siendo compleja debido a la escasez de minutos. Sin embargo, es el Atlético de Madrid quien ha aparecido con fuerza para tratar de cerrar al donostiarra.

En este sentido, según informa Abraham Romero en el canal de Twitch de Rubén Martín, el Real Madrid tiene una decisión más que tomada con Martín Zubimendi. Desde el club se tiene claro desde hace meses que no era el indicado y que no van a mover un dedo para ficharle, ya que ni, al parecer, fue opción el pasado verano, ni tampoco lo es ahora. "No es una opción para el Madrid en invierno. Ya dijeron que no cuando lo pidió Xabi Alonso, y no veo al Madrid dando ese paso año y medio después, reconociendo que se equivocaron al no ficharle antes. El perfil de mediocentro no va a ser Zubimendi", asegura el periodista.

Una información que llega en plena vorágine de rumores por la posible salida del jugador del Arsenal. El propio Zubimendi respondió a ese respecto en zona mixta: "Han salido cosas que no eran ciertas y quería aclararlas. Estar tranquilo, trabajar. Desde luego que no estoy teniendo minutos, no es una situación idónea, pero confío en mí, en mis posibilidades y espero darle la vuelta". De este modo, su fichaje por el Atlético de Madrid también sería complicado.

El fichaje del mediocentro, tarea pendiente para el próximo curso

Sea como fuere, en el Real Madrid parece que sí se van a lanzar a firmar a un mediocentro: "El próximo movimiento del Real Madrid, si finalmente Fede Valverde se queda en el lateral derecho, es fichar a otro centrocampista. A Mourinho le falta una pieza en la medular", comenta. Esto, a su vez, generaría un cambio de piezas, buscando también una salida importante: "Habría que soltar a uno de los laterales y firmar a un centrocampista diferente a lo que era Valverde".

Sin embargo, Abraham Romero asegura que hay un condicionante importante, ya que los clubes no dejarán salir a sus jugadores en mitad de la temporada: "El fichaje del centrocampista sería el próximo verano, porque quieren a alguien de peso. Salvo que haya una oportunidad de mercado… Pero hay que ver cuál es", expresó. De este modo, en el club se mantiene la convicción de que si no es para mejorar la plantilla, lo mejor es no firmar.