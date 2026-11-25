David Torres 25 NOV 2026 - 11:11h.

Se pueden comprar onlne

El Valencia CF viajará a Jaén en la Copa, un rival antiguo, de mal recuerdo pero con buen estadio

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ValenciaEl Valencia CF ya conoce cuánto tendrá que pagar su afición para acompañar al equipo en su próxima aventura copera. El Real Jaén ha anunciado los precios de las entradas para el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará el jueves 3 de diciembre, a las 21:00 horas, en el estadio Nuevo La Victoria. Una cita especial para el conjunto andaluz, que volverá a medirse al Valencia 70 años después de su anterior enfrentamiento copero.

El club jienense ha apostado por unos precios populares, especialmente para sus abonados, aunque también ha establecido diferentes tarifas para niños y jóvenes. Una política que busca llenar las gradas y convertir el partido ante el conjunto valencianista en una de las grandes noches de la temporada.

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Precios de las entradas para el Real Jaén-Valencia CF

Los precios varían en función de la ubicación y de si el comprador es abonado del Real Jaén. Para los adultos, las localidades de los fondos costarán 16 euros para los socios y 26 para el público general. En Preferencia, los precios serán de 21 y 36 euros, respectivamente. En Tribuna, la entrada costará 46 euros para ambos colectivos, mientras que el Antepalco tendrá un precio de 66 euros. Los menores de cinco años podrán acceder gratuitamente al estadio, aunque sin derecho a ocupar un asiento.

Cómo comprar las entradas y hasta cuándo están reservadas

El Real Jaén ya ha activado la venta de localidades para el encuentro frente al Valencia CF. Los aficionados pueden adquirirlas a través de tres canales: la plataforma online realjaen.clubmanager.com, la tienda oficial del club y las oficinas del estadio. Hay una fecha importante para los abonados del conjunto andaluz. El Real Jaén mantendrá reservados sus asientos habituales hasta el martes 1 de diciembre a las 23:59 horas. A partir de ese momento, las localidades que no hayan sido adquiridas quedarán disponibles para el público general.

El Valencia buscará superar una eliminatoria a partido único en un estadio que espera presentar una gran entrada. Para el Real Jaén, recibir a un histórico del fútbol español supone una oportunidad especial y una noche en la que intentará aprovechar el factor campo para dar la sorpresa en la Copa del Rey.