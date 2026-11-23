David Torres Valencia, 23 NOV 2026 - 18:41h.

El Valencia regresará a Jaén setenta años después

El Valencia CF viajará a Jaén en la Copa, un rival antiguo, de mal recuerdo pero con buen estadio

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El Valencia CF se enfrentará al Real Jaén en la segunda ronda de la Copa del Rey, en una eliminatoria que se disputará en el estadio de La Victoria. El sorteo ha recuperado un enfrentamiento con historia, ya que ambos equipos solo se han cruzado una vez en el torneo copero, en la temporada 1955-56, cuando el conjunto andaluz logró la clasificación. En aquella eliminatoria de octavos de final, el Real Jaén ganó 1-0 en la ida y empató 1-1 en Mestalla, sellando su pase a cuartos. Es más, los de Mestalla nunca ganaron allí en competición oficial las cuatro veces que jugaron en la década de los 50.

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El Real Jaén recibe con ilusión al Valencia CF

Lo cierto es que aquello es un pasado muy, muy, muy lejanp y que la realidad es que el Valencia CF es muy superior a los andaluces. "Nos enfrentamos a un histórico del fútbol español y es un club que lleva muchísimo tiempo sin venir aquí a Jaén. Creo que nos hace especial ilusión a todos los aficionados del Real Jaén poder vivir este tipo de partido ante un grande del fútbol español", manifestó el entrenador del Real Jaén, Manuel Herrero, que recibió con ilusión el emparejamiento con el Valencia CF, poniendo voz a toda la afición largata.

El preparador del equipo de Primera Federación considera que la eliminatoria representa una oportunidad especial para disfrutar de una cita de gran nivel y medir las posibilidades de su equipo ante un adversario de superior categoría. Herrero trasladó un mensaje de ambición y confianza a sus futbolistas, aunque sin perder de vista la dificultad que entraña el compromiso. Su principal objetivo será competir, mantener la concentración y aprovechar el ambiente que se espera en el estadio jiennense. "Hay que intentar competir y hacer las cosas bien, sabiendo que va a ser complicado y difícil, pero por ilusión seguro que vamos a tener el máximo, con el apoyo de nuestra afición", señaló.

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El Valencia regresará a Jaén setenta años después de su último enfrentamiento copero, correspondiente a los octavos de final de la temporada 1955-1956, cuando el Real Jaén logró eliminarlo tras ganar por 1-0 en La Victoria y empatar 1-1 en Mestalla.