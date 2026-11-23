David Torres 23 NOV 2026 - 13:18h.

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ValenciaEl Valencia CF ya tiene rival para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey después del sorteo celebrado en Las Rozas. El conjunto de Javier Aguirre afrontará un nuevo compromiso en el torneo del KO después de superar la primera ronda ante el Tavernes. Los valencianistas buscarán ahora una nueva clasificación para seguir avanzando en una competición que puede convertirse en un importante estímulo para el equipo y, en especial para los que menos juegan. Los de Javier Aguirre se enfrentarán al XXXX.

El Real Jaén será el rival del Valencia CF en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El histórico conjunto andaluz logró su clasificación después de imponerse por 1-2 al Mijas Las Lagunas en la primera ronda. El equipo jienense supo resolver un encuentro complicado para seguir adelante en una competición que históricamente ha dejado grandes noches en La Victoria. Ahora tendrá la oportunidad de recibir a uno de los clubes más laureados del fútbol español en su estadio.

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El Real Jaén y el Valencia CF se han enfrentado en nueve ocasiones a lo largo de su historia, cinco en Primera División, dos en la Copa del Rey y dos en partidos amistosos, con un balance favorable al conjunto valencianista de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. En Copa, ambos equipos se cruzaron en los octavos de final de la temporada 1955-56.

El Jaén ya eliminó al Valencia CF

El enfrentamiento tiene un precedente copero que añade un atractivo especial al sorteo. El Real Jaén ya eliminó al Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 1955-56. El conjunto andaluz ganó 1-0 en La Victoria y consiguió defender su ventaja en Mestalla, donde arrancó un empate (1-1). Antoniet marcó en ambos encuentros y firmó una de las eliminaciones históricas del torneo para el valencianismo. Más de 70 años después, ambos equipos volverían a encontrarse en la Copa

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Posibles fechas y partido fuera de casa

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey se disputará durante la primera semana de diciembre, concretamente entre los días 1 y 3, en una fecha todavía pendiente de confirmación para cada enfrentamiento. El Valencia tendrá que volver a jugar lejos de Mestalla, ya que el formato de la competición establece que los equipos de inferior categoría ejerzan como locales en esta ronda.

El sorteo ha estado condicionado por los criterios de categoría y proximidad geográfica establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Valencia quedó encuadrado en el grupo Sur, con seis posibles adversarios, todos ellos de categorías inferiores. El reparto contemplaba cinco equipos de Primera RFEF y uno de Segunda RFEF.

El conjunto valencianista llega a esta segunda ronda después de eliminar al Tavernes, en una eliminatoria que tuvo un componente especial por la presencia del equipo de la Safor en Mestalla. Ahora tendrá que afrontar un nuevo desplazamiento con el objetivo de continuar vivo en el torneo.

La Copa, una válvula de escape para el Valencia

La competición copera adquiere una dimensión especial por el delicado momento que atraviesa el Valencia en LALIGA. El equipo necesita encontrar regularidad y resultados para alejarse de los problemas clasificatorios. En ese escenario, la Copa representa una oportunidad para recuperar sensaciones, sumar confianza y encontrar una vía de escape a las dificultades del campeonato doméstico.

Cabe recordar que los cuatro participantes en la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, están exentos de estas dos primeras eliminatorias y entrarán directamente en dieciseisavos de final.