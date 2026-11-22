No habrá macro revolución, pero sí debe haber una micro revolución

Braulio baja la euforia con el mercado de fichajes del Valencia CF: "No habrá macro revolución"

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Hay algo que me gusta especialmente de la llegada de Braulio Vázquez al Valencia CF: la sensación de que, por fin, al frente de la parcela deportiva hay un hombre de fútbol. Y no lo digo únicamente porque conozca el mercado, tenga agenda o sepa identificar jugadores. Lo digo por los tiempos, por los gestos, por entender cuándo debe aparecer y, sobre todo, cuándo debe dar un paso al frente para defender al club.

Braulio es de esos directores deportivos que saben que el fútbol no se juega solamente en el césped. Lo demostró cuando bajó al túnel de vestuarios para defender los intereses del Valencia ante el arbitraje del partido contra el Real Madrid. Y volvió a demostrarlo este sábado en Vallecas, cuando decidió bajar a la zona mixta para poner un poco de orden en el debate sobre los fichajes. Dos escenarios distintos, dos intervenciones oportunas y una misma lectura: sabe perfectamente qué necesita el club en cada momento.

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Me gusta que haya alguien que entienda que no siempre toca hablar de fútbol y que, cuando toca hacerlo, también hay que saber cómo hacerlo. Por eso me pareció inteligente su mensaje después de ganar al Rayo. Braulio rebajó las expectativas sobre el mercado y descartó una macro revolución: "Quiero bajar un poco la expectativa, no va a haber una macro revolución". Y creo que hace bien.

No habrá macro revolución, pero sí debe haber una micro revolución

Compro el discurso de Braulio. Primero, porque es un hombre prudente y sabe que el mercado de enero es complicado. Segundo, porque todavía está aterrizando en el club, auditando la plantilla y conociendo de primera mano las posibilidades reales de actuación. No sabe todavía con exactitud cuánto podrá hacer y sería un error prometer fichajes que después no pueda cerrar. Además, tiene razón cuando recuerda que el Valencia dispone de dos licencias libres y que debe resolver situaciones como las de Sergi Canós y Diego López y cuando hace un guiño a la plantilla actual. Pero la procesión va por dentro. Artem Dovbyk y las últimas novedades sobre su fichaje son el ejemplo.

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Pero una cosa es rebajar las expectativas y otra muy distinta pensar que esta plantilla no necesita cambios. Estoy convencido de que, si Braulio puede hacer cuatro fichajes en lugar de tres, los hará. Y si puede mejorar una posición más, también lo intentará. Lo que no va a hacer es anunciarlo antes de tiempo ni generar una ilusión que después pueda volverse en su contra.

El plan inicial pasa por incorporar un central de garantías y un delantero. A partir de ahí, el club estudia la posibilidad de reforzar también una banda. La salida de Ryonosuke Sato en forma de cesión ayudará a liberar espacio y abrir esa tercera vía. ¿Eso es una macro revolución? Probablemente no. Pero sí puede ser una micro revolución. Tres o cuatro incorporaciones bien elegidas cambiarán totalmente la cara de un equipo que tiene carencias evidentes.

Esta plantilla necesita que Braulio le meta el bisturí

La victoria en Vallecas ha sido importante. Muchísimo. Por los puntos, por la clasificación, por el vestuario y por recuperar cierta confianza. Pero ganar en Vallecas no puede tapar lo que lleva meses a la vista. Esta plantilla necesita que Braulio le meta el bisturí. Tiene posiciones descompensadas, falta de gol, problemas de profundidad y una defensa que necesita jerarquía y continuidad. Y aquí es donde más tranquilidad me transmite tener a un director deportivo con experiencia. Braulio conoce los mercados, sabe lo que significa trabajar con limitaciones y, sobre todo, tiene criterio para distinguir entre una oportunidad y un fichaje necesario. No se trata de traer futbolistas por traerlos. Se trata de acertar, porque el dinero escasea.

Conociendo al gallego, habrá preguntado a todos los clubs y por todos los jugadores. Por eso sospecho que enero será solamente el primer paso de un cambio más profundo. Una transformación circunstancial ahora, condicionada por las fichas, el dinero y la clasificación, que puede tener continuidad en verano. Incluso con un cambio en el banquillo si considera que es necesario para construir el proyecto que tiene en la cabeza. Para eso cuenta con Pitchwise y su apoyo. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com