David Torres 21 NOV 2026 - 22:22h.

"Tenemos solo dos fichas y tenemos que ver qué hacemos con Diego y Canós"

Cumbre por los fichajes en Madrid: Corey Woolfolk se cita con Braulio y Javier Solís

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ValenciaEl director deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, quiso rebajar las expectativas sobre el mercado de fichajes de invierno tras la victoria del equipo en Vallecas. El responsable de la planificación deportiva valencianista dejó claro que no espera una gran transformación de la plantilla en enero y pidió poner el foco en los jugadores que han sacado adelante el partido ante el Rayo Vallecano. "Hoy hemos ganado con todo el grupo, con gente que no podía jugar y a base de coraje. No quiero menospreciar la victoria de hoy, porque todos han sumado. Quiero darle más valor a eso que a los que están por venir", explicó en zona mixta.

"No habrá macrorevolución"

Braulio Vázquez también habló de las dificultades que presenta el mercado invernal y de las limitaciones con las que trabaja el Valencia. El club dispone actualmente de dos fichas libres y deberá estudiar qué sucede con Diego López y Sergi Canós, dos futbolistas que espera recuperar cuanto antes. "No son futbolistas (los del mercado de enero), y menos con la clasificación que tenemos, que tú puedas elegir, sino que son ellos los que te eligen a ti. En verano son otras circunstancias. Además, tenemos solo dos fichas y tenemos que ver qué hacemos con Diego y Canós, que esperemos que estén cuanto antes. Pero quiero bajar la expectativa porque no va a haber una macrorevolución", advirtió.

Braulio Vázquez y los 100 millones de Pitchwise

El director deportivo también fue preguntado por la reunión mantenida en Madrid con Corey Woolfolk, representante de Pitchwise, y por la inversión de 100 millones de euros anunciada en el marco de la operación de entrada del nuevo inversor. "Yo no voy a discutir que hayan metido cien millones de euros. Me pierdo un poco porque el CSD lo tiene que aprobar", señaló. Mientras tanto, aseguró que continúa trabajando en la planificación deportiva sin esperar a que llegue enero.

"El mercado está lejos. Yo hago mi faena, que es llamar a todos los clubes que puedo y a todos los jugadores, porque el mercado de enero es complicado", añadió.

Por último, Braulio Vázquez reconoció que todavía está adaptándose a su nueva etapa en el Valencia, pese a que ya ha transcurrido mes y medio desde su llegada. "Yo me estoy adaptando. Imagino que darían la aprobación a mi llegada. Parece que llevo mucho, pero llevo solo mes y medio", comentó. El gallego insistió en que hablar ahora de fichajes sería restar protagonismo al trabajo realizado por el equipo en Vallecas: "Hablar del mercado es quitar méritos al equipo y le doy valor a lo que ha hecho el equipo en Vallecas".