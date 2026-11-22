Braulio y Javier Aguirre se blindan antes del mercado de fichajes

Braulio baja la euforia con el mercado de fichajes del Valencia CF: "No habrá macrorevolución"

Compartir







El Valencia CF salió de Vallecas con tres puntos, pero también con algo que no aparecía en la clasificación: una liberación emocional. El equipo de Javier Aguirre consiguió una victoria que puede marcar un punto de inflexión, abandonó los puestos de descenso y se quitó parte del peso que llevaba semanas acumulando. La imagen de los jugadores al acabar el encuentro, abrazándose, celebrando y compartiendo la alegría, fue tan significativa como el resultado.

Hay victorias que valen tres puntos y otras que permiten respirar. La de Vallecas pertenece a las dos categorías. El Valencia necesitaba ganar, pero también necesitaba comprobar que podía hacerlo, que el esfuerzo tenía recompensa y que todavía había motivos para creer. Dimitrievski y Tárrega fueron protagonistas de un triunfo trabajado, en una tarde en la que el grupo volvió a demostrar que puede competir desde el compromiso.

Javier Aguirre da la clave: La salud mental también juega partidos

La pregunta sobre cómo se duerme ahora, fuera del descenso y a la espera de lo que suceda el lunes en el Levante-Elche, dejó una respuesta reveladora de Javier Aguirre. "¿Qué valor le da a la victoria? Mucha por el vestidor. Yo soy perro viejo y tengo el culo pegado y yo duermo. Pero a ellos les cuesta más porque son jóvenes y se agobian. Están permanentemente bajo la luz, tienen redes sociales y no veían premios. Pero yo soy optimista y eso me ayuda a dormir", explicó el entrenador.

PUEDE INTERESARTE Copete vuelve a lo grande: titular 272 días después y golazo con dedicatoria especial

La salud mental también juega partidos. Y en un vestuario sometido a la presión de la clasificación, las críticas y la obligación de reaccionar, recuperar la confianza puede resultar tan importante como recuperar a un futbolista lesionado. La tensión acumulada no desaparece con una victoria, pero Vallecas ofrece un primer respiro.

El grupo tiene que tirar del carro: Braulio da la clave

En ese escenario cobra especial importancia el mensaje de Braulio Vázquez. El director deportivo ya advirtió que no habrá una macrorevolución en el mercado de enero. El Valencia podrá buscar soluciones, pero el grueso de la plantilla actual tendrá que sacar adelante la temporada.

Por eso la celebración final tuvo tanto valor. No fue solamente la alegría por ganar en Vallecas. Fue la de un grupo que necesitaba una recompensa, que llevaba demasiado tiempo conviviendo con la angustia y que encontró una noche para volver a sonreír. La verdadera victoria silenciosa del Valencia fue recuperar parte de la tranquilidad. Ahora toca convertir ese alivio en continuidad.