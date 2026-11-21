David Torres 21 NOV 2026 - 18:14h.

Dani Raba fue titular por Danjuma

Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Valencia CF para la Jornada 13 de LALIGA EA Sports

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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Rayo Vallecano gracias al gol de Copete en la primera mitad. Los de Javier Aguirre supieron sufrir para llevarse tres puntos de oro que le permiten salir del pozo. Stole Dimitrievksi, Copete y Tárrega, los mejores

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [9]: Mucho trabajo desde el principio en su regreso a Vallecas. En el 29 hizo una parada espectacular a un empalme de De Frutos en el 30.

Maffeo [6]: Jugó de lateral izquierdo a pierna cambiada y sufrió contra Isi Palazón, también jugando a pierna cambiada. Tiró de oficio casi hasta el final.

Copete [8]: El andaluz volvía a ser titular en LALIGA tras lesionarse en febrero y lo hizo a lo grande. Marcó el 0-1 en Vallecas de cabeza a la salida de un córner. Aún pudo marcar en el 51 un segundo gol.

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Tárrega [8]: El de Aldaia es el mejor central del equipo, pero además con Copete al lado mejora. Se arriesgó hasta sacar el balón. Salvó una gran ocasión del Rayo en el 92.

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Arnau Martínez [5]: El catalán cumplió como lateral derecho y eso que, con De Frutos, tuvo muchísimo trabajo. Apenas subió, pero cuando lo hizo creó peligro.

Guido Rodríguez [6]: El argentino fue capitán ante la ausencia de Gayà. Con Pepelu al lado mejora.

Pepelu [6]: El dianense recuperó su puesto en la medular junto a Gudo aprovechando que volvía Copete. Acabó con rampas.

Javi Guerra [6]: Cuando coge el balón pasan cosas. Amonestado. Peleón, lo intentó siempre.

Luis Rioja [5]: Marcó un gol, anulado por fuera de juego de Raba. Se echó en falta que apareciera algo más.

Dani Raba [7]: Jugó por Arnaut Danjuma, que se tuvo que marchar por la muerte de su padre. Lo mejor, su jugada en el 52 que pudo significar el 0-2 pero estaba en fuera de juego. A partir de ahí se entonó y tuvo otra buena ocasión. Fue el primer cambio en el 68 por Dani Raba.

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Sadiq Umar [4]: Protagonizó el primer disparo a puerta del Valencia pero luego estuvo muy desaparecido.

También jugaron:

Filip Ugrinic [4]: Salió por Dani Raba en el minuto 68. Peleó, sin más.

Mouctar Diakhaby [4]: Salió por Copete en el minuto 72. Alternó buenas acciones con otras menos precisas.

Hugo Duro [sc]: Salió por Sadiq en el minuto 82. Apenas entró en juego.

Aliou Dieng [sc]: Salió por Guido Rodríguez en el minuto 82

Aaron Mayol [sc]: Salió por Javi Guerra en el minuto 82

El entrenador:

Javier Aguirre [7]: De inicio el técnico mexicano apostó por un once titular con novedades obligadas en el lateral izquierdo y en el costado.

El primer cambio, con 0-1, fue sentar a Dani Raba por Ugrinic; en el 72 fue Diakhaby quien salió al campo por José Copete.

En el 82 hizo un triple cambio sacó a Hugo Duro, Aliou Dieng y Aaron Mayol por Guido, Javi Guerra y Sadiq para poblar el centro del campo.