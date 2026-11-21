David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 17:23h.

Aún pudo marcar un segundo gol en el 51

Copete, el inspirador ejemplo de Diego López: "Créeme, hermano mío"

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José Copete ha regresado al once del Valencia CF por todo lo alto. El central andaluz ha aprovechado su primera titularidad en LaLiga después de 272 días para firmar el 0-1 ante el Rayo Vallecano con un espectacular remate de cabeza. Un regreso soñado para un futbolista que ha tenido que superar un largo calvario con su rodilla y que vuelve a sentirse importante en los planes de Javier Aguirre. Aún pudo marcar un segundo gol en el 51, que habría completado su gran tarde.

El defensa no era titular en LALIGA desde el pasado 22 de febrero, cuando se lesionó en el encuentro ante el Villarreal. Desde entonces, comenzó un largo proceso de recuperación que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante meses. Su vuelta a la competición ya se produjo en la Copa del Rey frente al Tavernes, donde disputó sus primeros minutos, pero Vallecas suponía un paso mucho más importante: regresar al once inicial en Primera División.

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Y no ha podido tener un estreno mejor. Copete ha respondido a la confianza de Aguirre con un golazo de cabeza, adelantando al Valencia en un partido de enorme importancia para los de Mestalla. El tanto tuvo, además, una dedicatoria muy especial: Diego López, uno de sus grandes apoyos durante estos meses de recuperación y otro de los futbolistas que atraviesa un complicado proceso de lesiones. El extremo asturiano había destacado públicamente la capacidad de superación del central, al que puso como ejemplo por su actitud durante la rehabilitación. En Vallecas, Copete le devolvió ese cariño con un gesto especial tras marcar el 0-1.

Aguirre ya había avisado de su regreso

La titularidad no fue una sorpresa. Javier Aguirre ya había dejado entrever en la previa que Copete estaba preparado para dar el paso. "Puede ser titular, sí, claro que sí. Cuando llegamos aquí todavía le notaba a la hora de correr un gesto ahí de protección hacia su rodilla. Hoy está muy bien, compite y mete, es el Copete que conozco", explicó el técnico mexicano.

El regreso en la Copa ante el Tavernes fue especialmente emotivo. Después de nueve meses de ausencia, dos operaciones y una rehabilitación mucho más larga de lo previsto, el sevillano volvió a jugar 58 minutos. Aguirre reconoció entonces que estaba «muy emocionado» y le pidió recuperar su mejor versión.

Una dedicatoria muy especial

El propio futbolista tampoco escondió lo que había sufrido. En un mensaje muy emotivo tras su reaparición, reconoció que la lesión se había convertido en una pesadilla, con días de dudas y situaciones difíciles de explicar. También se acordó de sus compañeros lesionados, Diego López y Sergi Canós.

Precisamente Diego López encontró en su compañero un ejemplo de superación. "Siempre trabajando, siempre positivo y siempre sonriendo pese a lo duro que ha sido todo el proceso", destacó el asturiano, que estaba en el palco y al que Copete le dedicó el gol.