David Torres 21 NOV 2026 - 18:42h.

Stole Dimitrievski, un muro en su vuelta a Vallecas

Otro triunfo a lo Javier Aguirre (0-1)

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MadridEl Valencia CF encontró en Stole Dimitrievski a uno de sus grandes protagonistas en la victoria ante el Rayo Vallecano. El guardameta macedonio sostuvo al equipo con una intervención decisiva ante De Frutos y terminó celebrando los tres puntos con una dedicatoria especial para José Copete, autor del gol de la victoria. En una entrevista con DAZN al término del encuentro, Dimitrievski explicó cómo consiguió controlar sus emociones en un campo que conoce bien y desveló el apodo que le ha puesto al central valencianista y la canción que le dedica cada día.

¿Qué significa ganar en Vallecas?

Se lo decía a mis compañeros. Para mí es complicado jugar aquí. Es increíble todo lo que me han dado, pero ahora estoy en Valencia, estoy compitiendo y hay que hacer estos partidos para poder ayudar. Este campo siempre es difícil.

Has hecho un auténtico partidazo. Todos recuerdan tu parada a De Frutos.

La verdad es que intenté estar muy tranquilo y controlar mis emociones en este campo. Manteniendo la calma y estando tranquilo, con confianza. Hemos defendido bien todos, hemos trabajado el partido y ha llegado, por suerte, el gol de Copete, que ha sufrido. Es un tiburón, como yo le llamo todos los días, y le pongo la canción de este tiburón. Hoy ha tenido una victoria grande para él y para su gente.

¿Se merecía Copete este gol?

Todo lo que ha pasado se ha merecido este gol, esta victoria, también por todos los compañeros y por todos.

¿Es más que tres puntos por lo que supone moralmente?

Sí, bueno, nosotros siempre vamos partido tras partido y hay que pelear el próximo encuentro.

Ahora toca ganar en casa con vuestra gente.

Hay que preparar la semana y trabajar el próximo partido para conseguirlo en casa con nuestra gente, que es lo que más deseamos.