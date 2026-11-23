David Torres Valencia, 23 NOV 2026 - 07:17h.

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El Valencia CF conocerá este lunes 23 de noviembre a su próximo rival en la Copa del Rey. El conjunto de Javier Aguirre, tras eliminar al Tavernes, estará en el sorteo de la segunda eliminatoria, que se celebrará a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que estará condicionado por los criterios de categoría y proximidad geográfica establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La RFEF ha dividido a los 56 equipos clasificados en dos grandes grupos territoriales, Norte y Sur, con 36 y 20 participantes, respectivamente. El Valencia comparte zona con el Levante, el Elche, el Betis, el Sevilla y el Málaga, entre otros equipos.

El sistema establece que los equipos de Primera División se enfrenten a rivales de inferior categoría siempre que sea posible. En el grupo Sur, los seis representantes de Primera se repartirán entre un enfrentamiento contra el único equipo de Segunda RFEF y cinco eliminatorias frente a conjuntos de Primera RFEF. Esto significa que el Valencia tiene una posibilidad entre seis de enfrentarse al Atlético Paso y cinco de medirse a un equipo de Primera RFEF, aunque el sorteo determinará los emparejamientos.

La eliminatoria se disputará a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría. Por tanto, el Valencia volverá a jugar como visitante, independientemente del rival que le corresponda. Los encuentros están previstos entre el 1 y el 3 de diciembre.

Los seis posibles rivales del Valencia

El reparto territorial reduce considerablemente las opciones del Valencia, que ha quedado encuadrado en el grupo Sur. De esta forma, el equipo valencianista tiene seis posibles adversarios: Atlético Paso, Antequera, CD Coria, Extremadura, Real Jaén y Cartagena.

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Cinco de ellos militan en Primera RFEF y uno, el Atlético Paso, en Segunda RFEF. Por tanto, el Valencia tiene garantizado enfrentarse a un rival de inferior categoría, aunque no todos los posibles cruces presentan las mismas características.