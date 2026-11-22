David Torres Valencia, 22 NOV 2026 - 09:09h.

Nueve meses de oscuridad antes de volver a ver la luz

Copete vuelve a lo grande: titular 272 días después y golazo con dedicatoria especial

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Hay lesiones que duelen mucho más que una rodilla. Hay recuperaciones que ponen a prueba la fortaleza física, pero sobre todo la mental. José Copete ha vivido nueve meses de auténtico suplicio, dos operaciones, días de dudas y situaciones personales difíciles de explicar. El fútbol le apartó del camino y le obligó a librar una batalla lejos de los focos. Pero nunca dejó de trabajar para volver. Este sábado, en Vallecas, la vida le regaló una tarde soñada: titular 272 días después, autor de un golazo y con una dedicatoria cargada de sentimiento. Su regreso fue mucho más que una buena noticia deportiva. Todo comenzó el 22 de febrero, en La Cerámica, durante el encuentro ante el Villarreal. Una lesión meniscal en la rodilla izquierda le obligó a pasar por quirófano. Lo que parecía un contratiempo terminó convirtiéndose en una pesadilla de nueve meses y dos operaciones. Una recuperación mucho más larga y complicada de lo esperado.

Cuando volvió a jugar ante el Tavernes en la Copa del Rey, Copete no escondió lo que había sufrido. En un mensaje especialmente emotivo tras su reaparición, habló de días de dudas y de situaciones difíciles de explicar. También agradeció a quienes habían permanecido a su lado durante todo el proceso. Ahora repite la idea. Ante el Rayo fueron 58 minutos que significaron mucho más que una participación en Copa. Javier Aguirre, que había seguido de cerca su evolución, reconoció que estaba emocionado y le puso deberes para recuperar su mejor versión. El técnico mexicano no ocultó su satisfacción por el regreso del central.

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Diego López encontró en él un ejemplo

Durante su recuperación, Copete también se convirtió en un referente para compañeros que conocen el lado más cruel del fútbol. Especialmente para Diego López, que atraviesa su propio calvario después de la grave lesión sufrida ante el Barcelona. Diego López se agarró a la historia de superación de Copete para encontrar fuerzas en su propia batalla. En Vallecas recibió la respuesta más bonita. Copete marcó el 0-1 con un espectacular cabezazo y celebró el tanto con una dedicatoria especial para su amigo, que seguía el encuentro desde el palco.

Un gol para celebrar la vida y acordarse de Danjuma

272 días después de su última titularidad liguera, precisamente cuando se lesionó ante el Villarreal, Copete volvió al once inicial del Valencia. Y lo hizo a lo grande. Su remate de cabeza abrió el camino de una victoria importantísima para los de Aguirre. Incluso pudo completar la tarde con un segundo tanto en el minuto 51.

Copete volvió a lo grande en Vallecas, titular y goleador con una dedicatoria especial. Sin embargo, la alegría también convivió con la tristeza. El vestuario recibió la noticia del fallecimiento del padre de Arnaut Danjuma y el central quiso acordarse de su compañero. "Muy feliz, muy feliz también por mi familia, que han sido meses muy duros y han estado conmigo. Acordándome de ellos, de mi gente y bueno, ahora ya te digo, el fútbol no para, hay que seguir y hay que pensar en Osasuna. La verdad que hoy hemos recibido una noticia triste por esa parte y bueno, al final somos una familia lo que estamos ahí dentro de ese vestuario y tenemos que estar juntos", explicó.

Copete sabe mejor que nadie que detrás de cada futbolista hay una persona. Por eso, quiso mandar todo su apoyo a Danjuma que ha perdido a su padre: "Esto es fútbol, pero la vida a veces te golpea y hoy hemos recibido esa noticia triste para Danjuma, pero bueno, él sabe que estamos con él y estaremos ahí con él hasta el final".

Ahora toca mirar hacia delante. Mestalla espera a Osasuna y Copete quiere seguir ayudando. "Tenemos a nuestra gente, tenemos a Mestalla, que es lo más grande que tiene este club", recordó.