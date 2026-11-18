Los 15 equipos de Primera se medirán a 9 de Segunda RFEF y 6 de Primera RFEF

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Se acabó la primera ronda de la Copa del Rey. Una primera ronda que se ha alargado durante cuatro semanas, ya que el trágico accidente ferroviario de Urda provocó el aplazamiento de varios encuentros y la muerte de Jesús de Miguel, posteriormente, aplazó otros cuantos más. Este miércoles se han disputado los seis últimos encuentros, que dejan un total de 56 equipos clasificados para una segunda ronda que volverá a contar con cuatro equipos exentos.

Cuándo es el sorteo de segunda ronda de Copa del Rey

El sorteo de los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey se llevará a cabo el próximo lunes 23 de noviembre a las 13:00 horas en la sede de la RFEF, ubicada en Las Rozas.

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Las eliminatorias de segunda ronda se disputarán a partido único en el estadio del equipo de menor categoría durante los días 1, 2 y 3 de diciembre. En caso de que haya enfrentamientos de clubes de una misma categoría, el orden de las bolas dictaminará el factor campo.

Formato y grupos de proximidad geográfica en el sorteo de Copa del Rey

El formato de esta segunda ronda es similar al de la primera. Los 15 equipos de Primera se enfrentarán a nueve equipos de Segunda RFEF, en primer lugar, y a seis equipos de Primera RFEF en segundo término. Es decir, que la RFEF procurará que la diferencia de categoría sea máxima siempre que sea posible. Las eliminatorias siempre se disputarán en el estadio del club de menor categoría.

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Los ocho equipos restantes de Primera RFEF se medirán a otros ocho equipos de Segunda División, por lo que habrá cinco enfrentamientos directos entre clubes de Segunda. En ese caso, el equipo cuya bola salga en primer orden en el sorteo tendrá el factor campo a su favor.

Además, la RFEF volverá a distribuir estos posibles emparejamientos en grupos de proximidad geográfica. En la primera ronda hubo cuatro grupos, pero en esta segunda ronda se limitará a dos grupos de proximidad, tal y como sucedió el pasado curso, que probablemente esté divididos en norte y sur, si bien es cierto que la gran mayoría de equipos de Segunda RFEF están ubicados en el norte peninsular.

En total, habrá 56 equipos en el sorteo de segunda ronda, por lo que saldrán 28 vencedores para la siguiente ronda de dieciseisavos, a la que se sumarán los cuatro clubes de la Supercopa para formar un total de 32 equipos.

Equipos exentos y equipos clasificados

Cabe recordar que hay cuatro equipos de Primera exentos de las dos primeras rondas debido a su participación en la Supercopa de España: Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, el único equipo de la máxima categoría que cayó eliminado en la primera ronda fue el Espanyol, lo que además provocó la destitución de Manolo González. En Segunda, los dos equipos que han caído eliminados son el Córdoba y el Real Oviedo, por lo que quedan 18 supervivientes.

Así pues, la lista completa de equipos clasificados queda distribuida de la siguiente manera: