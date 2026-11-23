David Torres 23 NOV 2026 - 09:19h.

Seguro que en la próxima ronda de Copa, vuelve a contar; marcó el único gol del filial

Aimar Blázquez toma el relevo de Hugo Duro en los dobletes y le lanza un guiño: "Nos viene bien, tanto para Hugo como para mí"

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ValenciaHay futbolistas que necesitan muy poco para recordar que están preparados para dar el salto. Aimar Blázquez es uno de ellos. El delantero del VCF Mestalla volvió a demostrarlo este domingo, cuando apareció en el minuto 93 para transformar un penalti y rescatar un empate ante el Alcoyano (1-1). Un gol con valor para el filial, pero también con significado para un jugador que ya ha saboreado la élite, ha marcado en Mestalla y sabe lo que es trabajar a las órdenes de Javier Aguirre. Mientras Braulio Vázquez prepara el mercado de invierno, con Artem Dovbyk como uno de los nombres encaminados, el canterano sigue haciendo méritos para reclamar un sitio.

Aimar vuelve a ser decisivo

El partido ante el Alcoyano se había complicado para el filial. El gol se resistía y, cuando el encuentro agonizaba, Aimar asumió la responsabilidad desde los once metros. En el minuto 93 no falló y firmó el definitivo 1-1. Un tanto que permitió al equipo rescatar un punto y que volvió a colocar al delantero en el escaparate.

Sus números en categorías inferiores explican buena parte de su progresión. En la temporada 2023-24 fue máximo goleador del grupo 7 de División de Honor Juvenil, con 22 tantos en 19 partidos. En el siguiente curso elevó sus cifras hasta los 31 goles en 31 encuentros.

Ya sabe lo que es marcar en Mestalla

Aimar no es un desconocido para la afición valencianista. El pasado 20 de septiembre protagonizó una de las imágenes emotivas de la temporada. Ante la Real Sociedad, después de saltar al terreno de juego, participó en la jugada del gol del empate valencianista. Apenas necesitó once minutos para dejar su huella en Mestalla. Al terminar el encuentro, las lágrimas al encontrarse con su familia reflejaron lo que significaba aquel momento.

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Su siguiente oportunidad llegó en la Copa del Rey. El 11 de noviembre, ante la UE Tavernes, firmó un doblete en Mestalla. Aquella actuación también tuvo un componente especial: el respaldo de Javier Aguirre, que le había pedido tranquilidad y que siguiera trabajando. El delantero agradeció públicamente la confianza del técnico.

La puerta sigue abierta, pero menos

El Valencia busca soluciones ofensivas y Braulio trabaja en operaciones como la de Dovbyk, aunque ha descartado una macrorevolución en enero. El director deportivo no contempla una revolución en la plantilla, mientras que el asunto Dovbyk sigue avanzando. Pero mientras el mercado acapara titulares, Aimar sigue haciendo su trabajo en Paterna.

Todavía no ha conseguido continuidad con los mayores, pero ya ha demostrado que puede marcar en Mestalla y responder cuando tiene oportunidades. El debut que le hizo emocionarse ante la afición valencianista y su doblete copero junto a Hugo Duro son dos capítulos de una historia que quiere seguir escribiendo. El penalti ante el Alcoyano es otro argumento. Aimar quiere algo más que regresar puntualmente al primer equipo: quiere quedarse. Y sigue llamando a la puerta con el argumento que mejor conoce, los goles. Seguro que en la próxima ronda de Copa, vuelve a contar