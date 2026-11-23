Se disputará entre el 11 y el 14 de diciembre

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Ya hay horarios para la jornada 16. LaLiga ha anunciado este lunes las fechas, las franjas horarias y las televisiones de los partidos correspondientes a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, que se disputará entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre.

Cabe resaltar que esta jornada 16 estará precedida entre semana de partidos de competiciones europeas para los siete equipos españoles que disputan la Champions, la Europa League y la Conference. La semana posterior está reservada para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que ya sí entrarán los cuatro clubes que disputan la Supercopa.

Horarios de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

La jornada arrancará el viernes 11 de diciembre a las 21:00 horas en el Martínez Valero con el Elche - Sevilla.

El sábado 12 de diciembre se disputarán cuatro partidos como suele ser habitual: Levante - Alavés a las 14:00 horas, Villarreal - Rayo Vallecano a las 16:15 horas, Málaga - Barcelona a las 18:30 horas y, para cerrar, el Betis - Racing a las 21:00 horas.

El domingo 13 de diciembre se disputarán cuatro encuentros más y arrancará a las 14:00 horas en el Metropolitano con el enfrentamiento entre dos históricos como el Atlético de Madrid y el Valencia CF. Por la tarde se jugarán el Deportivo - Athletic y el Real Sociedad - Getafe, mientras que por la noche será el turno del Real Madrid - Osasuna.

La jornada se cerrará el lunes 14 de diciembre a las 21:00 horas en Cornellá con el duelo entre el Espanyol y el Celta de Vigo.