David Torres 24 NOV 2026 - 19:01h.

Cinco curiosidades del derbi Levante - Valencia

El derbi se celebra el primer fin de semana de 2027

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ValenciaEl Levante UD quiere que el próximo derbi valenciano se juegue también mucho antes de que el balón eche a rodar. El club granota ha diseñado una estrategia para que el Estadi Ciutat de València se convierta en un fortín azulgrana y la grada tenga el mayor protagonismo posible frente al Valencia CF. No se trata únicamente de llenar Orriols, sino de garantizar que el apoyo al equipo sea mayoritario y que el ambiente empuje a los de casa desde el primer minuto. Para conseguirlo, ha puesto en marcha una campaña de entradas con descuentos especiales que prioriza a sus abonados y simpatizantes. La cercanía hace que muchos "chotos" quieran infiltrarse en las gradas. No hay que olvidar que el derbi entre Valencia y Levante es que es el partido regional del fútbol español que tiene menos distancia entre sus estadios en línea recta. En total los separan algo menos de dos kilómetros y medio. Apenas 10 minutos en coche y entre 35 y 40 minutos andando.

El Levante UD quiere llenar Orriols para el derbi... con los suyos

El Levante UD ha activado la venta de entradas para el derbi frente al Valencia CF, correspondiente a la jornada del fin de semana del 3 de enero. La fecha y el horario están todavía pendientes de confirmación oficial por parte de LALIGA, pero el club ya ha puesto en marcha la maquinaria para que el Estadi Ciutat de València presente el mejor aspecto posible.

Bajo el lema "Omplim el Ciutat" (Llenemos el Ciutat), la entidad ha diseñado una operativa que busca convertir el estadio en una auténtica olla a presión. La principal novedad es el descuento del 35 %, el mayor de toda la temporada y muy superior al 10 % habitual, que estará reservado inicialmente a simpatizantes y abonados.

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El objetivo es dar prioridad a los levantinistas, especialmente a aquellos que esta temporada no pudieron formalizar su abono, y conseguir que las gradas de Orriols se tiñan de azulgrana en una de las citas más especiales del calendario.

Tres fases para comprar las entradas

La venta se desarrollará en tres fases consecutivas a través de la plataforma oficial de compra de entradas del Levante UD. Las tarifas iniciales del derbi parten de los 100 euros en los fondos y alcanzan los 200 euros en Tribuna. Sin embargo, el descuento del 35 % permitirá a abonados y simpatizantes conseguir localidades por un precio de entre 65 y 130 euros.