Se rompió ante el Elche y podría haber dicho adiós a su paso por el Levante

Grave lesión en el Espanyol: rotura de ligamento cruzado anterior

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Malas noticias en el Levante UD. Unas horas después del partido ante el Elche CF (1-1), el club ha confirmado la grave lesión de Manu Sánchez, que fue titular este lunes ante el cuadro ilicitano pero tuvo que retirarse del campo lesionado a los 56 minutos de encuentro y con evidentes signos de dolor.

Los síntomas ya apuntaban a los peores pronósticos tras el encuentro, pues Manu abandonó el Ciutat en muletas y con malas sensaciones. Este martes por la mañana se ha sometido a pruebas médicas y el club, finalmente, ha confirmado una rotura de cruzado.

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"Manu Sánchez ha sido sometido a diversas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión de rodilla que sufrió anoche durante el encuentro disputado ante el Elche CF. Las pruebas han confirmado que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", ha anunciado la entidad a través de sus canales oficiales, en un comunicado en el que también le trasladan su "cariño, fuerza y apoyo".

El papel de Manu Sánchez y su adiós al Levante

El lateral aterrizó en Valencia en verano de 2025 en calidad de cedido desde el Celta de Vigo, que adquirió sus derechos en 2023. Desde entonces ha participado en 44 partidos con la camiseta granota en los que ha sumado un gol, dos asistencias y casi 3.800 minutos.

En este inicio de temporada se había convertido en una de las piezas claves de Luís Castro, pues ha sido titular en 11 de las 13 jornadas disputadas hasta la fecha, perdiéndose únicamente dos partidos debido a unas molestias musculares. Ahora, en cambio, dice prácticamente adiós a la temporada, ya que este tipo de lesiones suelen conllevar un tiempo mínimo de baja de siete meses, por lo que no se recuperará hasta el próximo verano, cuando en teoría debe regresar al Celta.