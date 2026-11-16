David Torres Valencia, 16 NOV 2026 - 13:18h.

El presupuesto de la temporada es de 63 millones de euros y prevé vender por 28 millones de euros

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El Levante UD empieza a dejar atrás los números rojos y quiere convertir la recuperación económica en el punto de partida de una nueva etapa. El club ha convocado para el próximo 15 de diciembre la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que presentará las cuentas de la temporada 2025-26, cerrada con un beneficio neto de 4,59 millones de euros, después de tres ejercicios consecutivos con pérdidas. Además, prevé cerrar la presente campaña 2026-27 con un superávit de aproximadamente 22 millones de euros. El presupuesto para la temporada 2026-27 es de 63 millones de euros. Este beneficio se debe, en gran medida, a los 45,8 millones de euros que tiene previsto ingresar el Levante por derechos de televisión. En los datos ofrecidos por el club a sus accionistas también está previsto un ingreso de 28 millones de euros por la venta de jugadores.

El director general, Carlos Ausell, y el director financiero, Juan Carlos Castaños, han detallado unas cuentas que reflejan el crecimiento de la entidad. La cifra de negocio se ha multiplicado por cuatro en un año, pasando de 15,1 a 60,6 millones de euros. La permanencia en Primera División ha sido determinante para este cambio, con los derechos audiovisuales como principal fuente de ingresos: 45 millones de euros, el 74 % de la facturación.

A esta cantidad se suman otros ingresos procedentes de abonados, socios, publicidad y comercialización, que han aumentado conjuntamente en 6,4 millones. El club también contempla ingresos de 28 millones de euros por la venta de futbolistas. En cuanto a los gastos, la masa salarial asciende a 36,9 millones, el 61 % de los ingresos y dentro del límite establecido por LaLiga.

El Levante reduce su deuda en 39 millones

La mejora de los resultados también se refleja en el balance. Desde junio de 2025, el Levante ha reducido su deuda en 39 millones de euros, pasando de 164,8 a 125,8 millones. Además, la homologación judicial del Plan de Reestructuración ha permitido mejorar el fondo de maniobra en 76 millones, desde los -104,6 millones hasta los -28,6 millones al cierre del ejercicio.

Otro de los hitos es la liquidación de compromisos pendientes. El club ya ha cancelado íntegramente la deuda con el Consejo Superior de Deportes y prevé saldar la que mantiene con el Ayuntamiento de València el próximo 31 de diciembre. También ha cancelado anticipadamente toda la deuda con Tifosy, liberando las garantías vinculadas a los traspasos de jugadores.

El respaldo financiero de José Danvila, la permanencia en Primera División y la reestructuración de la deuda han sido los tres factores que, según la dirección, han permitido revertir la situación económica. De cara al ejercicio 2026-27, las previsiones contemplan un resultado de 31 millones de euros antes de impuestos.

La Ciudad Deportiva de Nazaret arrancará en 2027

La otra gran apuesta de futuro del Levante es la nueva Ciudad Deportiva de Nazaret. Carlos Ausell confirmó que el proyecto está en proceso de revisión y actualización para adaptarlo a las necesidades actuales. La previsión es que las obras puedan comenzar en enero de 2027.

"El proyecto de obra se hizo hace tres años y contemplaba unos usos y una actividad. Estamos trabajando en adaptar ese proyecto a las necesidades actuales, sobre todo buscando que esa ciudad deportiva aporte valor y genere vida para el grupo", explicó el director general.

El Levante está cerrando los últimos flecos con las administraciones y la Autoridad Portuaria para dar viabilidad a las modificaciones. La intención es que las instalaciones no se limiten al uso deportivo de la cantera, los equipos femenino y masculino, sino que incorporen nuevas actividades capaces de generar ingresos.

El proyecto contempla ampliar la capacidad de la residencia e integrar una vertiente educativa. "Queremos darle también un poco de respuesta a las necesidades que puede tener la ciudad, porque un proyecto de estas características en este momento no existe en Valencia", señaló Ausell.

La Ciudad Deportiva se convierte así en una de las prioridades estratégicas de la entidad, junto al impulso de la cantera, una nueva estrategia comercial y la modernización del Ciutat de València para convertir el estadio en otro motor de generación de recursos.