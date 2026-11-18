La lesión se ha producido durante el entrenamiento del miércoles

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Malas noticias en el RCD Espanyol. El club perico ha anunciado este miércoles que Álex Calatrava se ha roto el ligamento cruzado anterior durante la sesión de este miércoles, por lo que tendrá que pasar por quirófano durante los próximos días y dice adiós a lo que resta de temporada.

"El jugador se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la sesión de entrenamiento de este miércoles en la CE Dani Jarque", ha informado la entidad a través de sus canales en un comunicado en el que le desean "mucha fuerza".

Calatrava llegó a Cornellá el pasado verano procedente del CD Castellón a cambio de 5 millones de euros, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes de la dirección deportiva encabezada por Monchi.

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En este inicio de temporada se había convertido en una pieza importante dentro de los planes de Manolo González, así como en el primer partido de Éder Sarabia. Hasta la fecha, ha participado en 11 de las 12 jornadas disputadas en LaLiga EA Sports y ha sido titular en siete partidos. Suma 570 minutos en los que ha anotado un gol.

Sin ir más lejos, Sarabia le alineó como titular en el duelo ante el Dépor de hace diez días, el primero del técnico en el banquillo del Espanyol. Ahora, por contra, Calatrava tendrá que pasar por quirófano y no volverá a jugar en lo que resta de curso, ya que este tipo de lesiones suele traducirse en un mínimo de siete meses de baja.

La lista de bajas del Espanyol ante el Athletic

Además de Calatrava, el técnico espanyolista mantiene también la baja de Kike García, que sufre una lesión en el bíceps femoral desde verano y no volverá a jugar, como mínimo, hasta el mes de enero.

Urko González de Zárate y Jofre Carreras siguen entrenándose al margen y recuperándose de sus respectivas molestias, por lo que parece cada vez más difícil que lleguen al partido del próximo viernes ante el Athletic. La única buena noticia es que Edu Expósito sí está recuperado y apunta directamente a la titularidad.