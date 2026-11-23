Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 19:54h.

Ambos técnicos salen con todo

LALIGA sufre un ciberataque que afecta a datos de aficionados

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Una vez más, el Ciutat de València echa el cierre a la jornada en LALIGA EA Sports. El Levante UD, pese a sus quejas, continúa abonándose a los lunes y buscará sumar tres puntos esta noche ante un Elche CF que demuestra saber competir fuera de casa. Separados por un punto en la tabla clasificatoria, el vencedor del choque saldrá de los puestos de descenso.

El conjunto granota llega en un momento delicado, después de dos derrotas y un empate y el sofocón de hace diez días ante el Tarancón en la Copa del Rey, ya que venció en la prórroga por 1-2 a un rival de Tercera RFEF.

El Elche confía en su buena dinámica como visitante para dejar atrás el sabor amargo de sus dos últimos partidos como local, ante Valencia y Betis, en los que el equipo de Martín Anselmi mereció un mejor resultado. El equipo ilicitano no podrá contar para este encuentro con los lesionados Marc Aguado, Yago de Santiago y Adam Boayar.

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La alineación confirmada del Levante UD

Luís Castro sale de inicio con el siguiente once titular: Ryan continuará bajo palos con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Jeremy Toljan, Aissa Mandi, Dela y Manu Sánchez. En la medular actuarán Oriol Rey como pivote y Olasagasti y Dani Requena como interiores. En banda derecha estará Roger Brugué, en izquierda Thiago Fernández y la referencia ofensiva será Iván Romero.

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El once titular del Elche CF

Por su parte, Martin Anselmi apuesta por la siguiente alineación: Dituro será el encargado de dejar la portería ilicitana a cero. En defensa, cuatro futbolistas: Buba Sangaré y Roy Revivo como laterales; Redondo y Víctor Chust en el eje de la zaga. En el centro del campo, el técnico del Elche apuesta por un doble pivote compuesto por Javi Morcillo y Gonzalo Villar.

En banda derecha partirá Cepeda, mientras que por la banda izquierda hará lo propio Germán Valera. Y arriba, una doble punta de lanza formada por Osorio y Fer Niño.