Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 10:35h.

Fechas y horarios de los partidos de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

El incidente se produjo entre el 14 y el 16 de noviembre

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LALIGA ha sido víctima hace unos días de un ciberataque que afectó a una de sus plataformas tecnológicas y que también ha supuesto el hurto de datos personales de algunos aficionados registrados en los servicios digitales de este organismo. El incidente no afectó al resto de sistemas de LALIGA y solo se limitó a dicha plataforma

El comunicado de LALIGA

LALIGA ha sido objeto de un ciberataque dirigido contra una de sus plataformas tecnológicas de servicios a aficionados. Entre los días 14 y 16 de noviembre, un ciberdelincuente accedió de forma ilegítima a esta plataforma y extrajo datos personales de usuarios registrados en servicios digitales de LALIGA y de algunos Clubes.

Los equipos de seguridad de LALIGA identificaron el origen del acceso. El 16 de noviembre aplicaron todas las medidas necesarias para contener el ataque, detener la extracción de datos y bloquear al atacante. El incidente se ha limitado a esta plataforma y no ha afectado al resto de sistemas de LALIGA ni al desarrollo de la competición.

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Desde entonces, se está analizando la actividad de la plataforma para determinar el alcance del incidente. Además, se ha reforzado la supervisión de los sistemas para detectar cualquier nuevo intento de ataque y garantizar la máxima seguridad de los servicios digitales de LALIGA.

El incidente se ha comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y se ha presentado una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que investiga los hechos. También se ha informado a los Clubes afectados, con los que LALIGA coordina todas sus actuaciones.

LALIGA reitera su compromiso con la protección de los datos de los aficionados.