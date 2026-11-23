Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 19:10h.

De imprescindible... al banquillo y sin minutos

Aitor Larrazabal aplaude las formas de Eder Sarabia tras ganar al Athletic: "Tiene una cosa buena"

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El fútbol, siempre cambiante, pasa de blanco a negro en un par de encuentros. El último en experimentar esa sensación en el Athletic Club está siendo Mikel Jauregizar. El incombustible centrocampista de Bermeo irrumpió con fuerza en un equipo que acabó campeón y apuntaba a consolidarse en la medular para la próxima década.

Aquello fue el dulce; ahora está paladeando la otra cara. Desde la llegada de Edin Terzic al banquillo de los leones, Mikel Jauregizar ha protagonizado un notable cambio de rol en el equipo rojiblanco. De titular indiscutible a suplente sin minutos. Una situación que abre un debate en las calles de Bilbao.

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La situación de Mikel Jauregizar abre un nuevo debate en el Athletic

A excepción de la primera ronda de la Copa del Rey ante el AE Prat en un partido en el que fue titular y repartió dos asistencias, el mediocentro suma cuatro encuentros consecutivos sin participar. Terzic le incluye en las convocatorias, pero sus decisiones durante los encuentros dejan muy claro que hay otros compañeros por delante.

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Beñat Gerenabarrena, Iñigo Ruiz de Galarreta, Peio Canales y Oihan Sancet se reparten las oportunidades que no terminan de llegarle a 'Jaure'. Una situación que preocupa a un sector de la hinchada del Athletic y sobre la que se abre un nuevo debate.

A sus 23 años, y con contrato en vigor hasta junio de 2031, son muchos los aficionados que discuten sobre una hipotética cesión en el próximo mercado invernal para recuperar la confianza de un centrocampista que ya ha demostrado sus cualidades en San Mamés. Estos son algunos de los muchos ejemplos:

Edin Terzic, obligado a agitar el árbol

En su comparecencia ante los medios tras caer frente a los Eder Sarabia, el técnico alemán no consideró que el Athletic hubiera hecho un mal encuentro. "Creo que tuvimos un buen inicio de partido. Los primeros quince minutos fueron básicamente en campo rival y los mantuvimos lejos de la portería, no concedimos muchas ocasiones", señaló.

Terzic sí se mostró crítico con lo que hizo su equipo en los metros finales. "Estaba muy descontento con los envíos que hicimos: pases rasos, pases atrás y centros. Hoy el envío en nuestras acciones a balón parado fue muy pobre, así que nos costó crear ocasiones claras", explicó.

El preparador rojiblanco valoró el trabajo sin balón de sus futbolistas. "Creamos muchos momentos en los que ganamos balones en muy buenas posiciones, donde estuvimos a uno o como máximo dos pases de crear una ocasión. Nos faltó sacar el máximo partido a las situaciones cuando robamos el balón", afirmó.