Ángel Cotán 20 NOV 2026 - 15:21h.

La operación, más que necesaria en estos momentos

Edin Terzic confirma varias bajas en el Athletic y desvía el problema central: "Solo veis quince"

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Algo se cuece en Ibaigane. Sin restar importancia al duelo liguero de este viernes ante el renovado RCD Espanyol de Eder Sarabia, el Athletic Club toma decisiones importantes de cara al segundo tramo de la temporada. Tras una ajetreada planificación veraniega plagada de salidas y las novedades protagonizadas por el regreso de varios cedidos, la entidad rojiblanca se prepara para realizar su primer fichaje en el mercado de invierno.

El equipo de Edin Terzic ha sufrido importantes bajas en una parcela concreta: la delantera. Tras debatir sobre la posibilidad de incorporar un nuevo efectivo en la próxima ventana de transferencias, Mikel González da un paso importante.

Mikel González da un gran paso por el primer fichaje invernal del Athletic

Así lo avanza en exclusiva el periodista de El Chiringuito, Edu Velasco. El Athletic estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico por el regreso de Álvaro Marín, actualmente en el filial del Celta de Vigo donde está logrando interesantes registros en LALIGA Hypermotion. El club valora esta posibilidad seriamente, como así lo demuestra el propio director deportivo rojiblanco.

Según la citada fuente, Mikel González ya ha mantenido las primeras reuniones con el agente del futbolista celeste durante el parón de selecciones. A sus 23 años, y un año y medio después, Álvaro Marín podría regresar a Bilbao gracias a los ocho goles que suma en el primer tercio de competición en la categoría de plata.

Novedades en el equipo de Edin Terzic

Los regresos de Aitor Paredes y Nico Serrano son las dos novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido que disputará esta noche frente al Espanyol en San Mamés (21:00 horas).

Respecto al último encuentro antes del parón, la visita a Osasuna, el central y el extremo, ya recuperados de sus respectivos problemas físicos, ocupan los puestos del lesionado Dani Vivian y de Christian Imga, concentrado con la selección española sub-17 para disputar el Mundial de la categoría en Catar. Además, continúan de baja los lesionados Maroan Sannadi y Gorka Guruzeta.

La lista de convocados para recibir al Espanyol está formada por Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Johaneko y Vizcay.