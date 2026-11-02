Los tres planes de Terzic para la delantera del Athletic: de Iñaki Williams a Vizcay

Juan Pérez 02 NOV 2026 - 19:44h.

Cómo buscar el gol sin Guruzeta ni Maroan Sannadi

El Athletic confirma la lesión de Maroan Sannadi y enciende las alarmas con el tiempo de baja

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Las lágrimas de Maroan Sannadi hace unas horas tras salir lesionado del derbi activan varios pulsadores imaginarios en la cabeza de Terzic tras la sonada victoria ante la Real Sociedad. El amargor de ganarle al eterno rival para dar un golpe sobre la mesa plantean un dilema al técnico alemán por lo que tiene que construir en las próximas semanas, sobre todo a sabiendas de las flaquezas en ataque.

El placer de tumbar a la Real Sociedad sabe mejor cuando se logra a pesar de bajas tan sensibles como las de Sancet o Guruzeta, pero las flaquezas en la punta de ataque son ahora el principal problema de la plantilla. A pesar de que Iñaki Williams demostró que está preparado para jugar arriba incluso en los partidos importantes, no ha dado su mejor nivel como '9' en los últimos años y debe haber alternativas en el esquema. Y aún así ilusiona después de ver la conexión con su hermano.

El buen hacer en liga, y el partido pendiente dan pie a ilusionarse por la temporada a pesar de las bajas, pero lo primero pasa por saber cuáles son las piezas claves para marcar el sistema. Iñaki Williams es la primera solución, la más fácil y la única lógica, porque es el único delantero puro que está sano actualmente a sabiendas de las bajas de Guruzeta, Maroan y de la poca consistencia de Djaló, que también puede jugar arriba.

Txus Viscay, el relevo natural

La mirada al filial es bastante clara en cuanto a nombre y apellidos: Txus Viscay. El delantero del Bilbao Athletic ha empezado a tener oportunidades bajo las órdenes de Terzic, de hecho aprovechó a la perfección sus minutos en Copa del Rey con uno de los seis goles que el equipo le hizo al AE Prat, y dejó destellos de lo que puede ser. Sabe jugar lejos del área, tiene un buen remate de cabeza y ha demostrado manejar bien los espacios, aunque obviamente está lejos de la élite.

Ante una oportunidad como esta, lo lógico es verle dentro de las convocatorias solamente por tener el perfil marcado, pero no debe ser el plan b. Antes es fácil imaginar a jugadores como Berenguer o Robert Navarro fuera de posición para sostener al equipo desde arriba en la presión y jugar así como falso 9 si Iñaki Williams no puede jugar los 90 minutos, más en una temporada como esta donde ahora se empiezan a acumular los partidos. El regreso de Sancet también puede a ayudar a tener a más jugador ofensivos en la parcela atacante, aunque su calidad parece más indicada para quedarse por detrás del punta si no se cambia el esquema.

La última carpeta pasa por confiar en Manex Lozano, pero es otro al que hay que esperar una vez deje la enfermería. El jugador de tan solo 19 años viene de dejar muy buenas sensaciones en el Racing, pero el plan con él era darle minutos primero en el filial para recuperar la forma antes de volver al ruedo. Y todo estaba planeado para noviembre, por lo que los problemas se han acumulado antes de tener soluciones. Y todo con el mercado de fichajes como amigo y compañero al que mirar de reojo a partir del mes de enero.