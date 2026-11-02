Pablo Sánchez 02 NOV 2026 - 12:38h.

El uno por uno y las notas de la Real Sociedad en el derbi de San Mamés con tres suspensos

El técnico centra la crítica en la forma de actuar desde el VAR

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En la Real Sociedad aún buscan explicaciones al penalti en contra que decidió el derbi vasco ante el Athletic Club en San Mamés. El colegiado señaló una pena máxima de Aramburu sobre Nico Williams al borde del descanso que ha dado mucho que hablar. Tras el pitido final, el jugador txuri urdin detalló la acción y su enfado, al igual que lo hizo Pellegrino Matarazzo en rueda de prensa.

El entrenador de la Real no daba crédito al penalti que había señalado el árbitro, pero sobre todo a la forma de actuar desde el VAR. Según contó ante los medios, eso fue lo que más le molestó de lo sucedido en el encuentro. "Tuve la sensación de que ni siquiera lo comprobaron. Sentí que en cinco segundos ya estaba claro que era penalti. Eso es lo que no entiendo y nosotros lo vemos claramente desde el banquillo, que el balón cambia de dirección. Eso es lo que más me molesta", expresó.

"El hecho de que el partido se decida con un penalti en el que Aramburu claramente toca el balón es muy decepcionante, especialmente porque tenemos la tecnología que demuestra también que tocó el balón. Nico lo tocó primero y el chip registró que Jon Mikel lo tocó después. Se ve un cambio claro de dirección, lo vemos en el vídeo. Para mí, claramente no es penalti y simplemente no entiendo por qué el VAR no intervino para anularlo", agregó.