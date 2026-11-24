Pepe Jiménez David Torres Sevilla, 24 NOV 2026 - 18:03h.

El Valencia tiene dudas alrededor de un préstamo; el Sevilla, poco margen financiero

Así está el futuro en el mercado de Hugo Duro, Harvey Elliott y Ryonosuke Sato: "Válido", "Mentira" y "Está hablado"

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Aún dura la resaca en Nervión tras el empate ante el Betis (1-1) pero, como contábamos en la previa de la cita en el Sánchez-Pizjuán, las conversaciones sobre el mercado de fichajes se reactivan en el Sevilla. José Ignacio Navarro y Luis García Plaza, tras las lesiones de Alfon y José Ángel Carmona, tienen definidas las necesidades para invierno y, entre sus planes, el último nombre relacionado ha sido el de Hugo Duro, una opción tan lógica como compleja.

Han sido los compañeros de Tribuna Deportiva los que han apuntado este martes al interés en firme del Sevilla en un préstamo de Hugo Duro hasta final de temporada, una vía que parece lógica dada la economía del Sánchez-Pizjuán pero que, como también es lógico, crea ciertas dudas en Mestalla, donde no estarían convencidos de ceder a un jugador a un rival directo.

Como decíamos, los movimientos, parecen lógicos. A sus 27 años, Hugo Duro vive una de sus temporadas más complejas en Mestalla -apenas ha anotado un tanto en Copa del Rey- y en el Sevilla buscan un jugador capaz de ocupar tanto el rol de '9' como el de extremo si fuese necesario, además de preferir alguien que conozca la competición, el idioma y la idea de Luis García Plaza. Parece idóneo.

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¿Y en Valencia qué? Pues el runrún con Hugo Duro es perenne, como ha venido informando ElDesmarque, pero la realidad es que Javier Aguirre siempre que puede le da cariño en sala de prensa y que, además, no anda sobrado de delanteros aunque el madrileño no juegue.

El Valencia CF busca un nueve para enero, ha contactado con varios, como Artem Dovbyk o Tammy Abraham, pero la realidad es que, si sale Hugo Duro, no bastaría con traer cedido a un 9, se necesitarían dos. En este escenario, los de Mestalla no descartan sacar a Hugo Duro en enero, es verdad, pero cedido y a un rival directo genera muchísimas dudas, aunque eso implique ahorrarse su sueldo.

Los términos económicos, otro hándicap para el Sevilla

Y cuando hablamos de ahorrar sueldo en Valencia no hablamos de cualquier cosa. Hugo Duro es actualmente uno de los futbolistas mejor pagados en Mestalla y las cifras que percibe son difícilmente compatibles con las que podría ofrecerle el Sevilla, por lo que habría que renunciar a parte de la ficha o convencer a los de Aguirre para que se hagan cargo de parte de la misma. Parece complicada.

En Nervión, aunque consigan las bajas de Carmona y Alfon, el espacio liberal que se abriría tampoco sería excesivo -el pasado año necesitó liberar a Marcao y al ahora lesionado ex del Celta para inscribir a Maupay-, por lo que habría que esperar a alguna venta o movimiento añadido para optar a un salario como el de Hugo Duro.

La operación parece lógica, pero, punto por punto, parece que solo sería posible en un escenario idílico... que es difícil hasta de imaginar.