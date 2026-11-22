Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 11:58h.

El entrenador espera un refuerzo en defensa y otro en fase ofensiva para suplir la lesión de Alfon

Roban en la casa de Rubén Vargas durante el derbi ante el Betis

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El Sevilla FC tiene decidido acudir al mercado durante el próximo mes de enero. Más allá de las dudas que sigue suscitando la poca eficacia arriba, las lesiones de jugadores como Carmona o Alfon, además de la de Miguel Sierra, han dejado muy mermada la plantilla, de ahí que Luis García Plaza sea claro a la hora de analizar las necesidades de su equipo. Justo después del derbi, el entrenador volvió a desgranar la situación del plantel, y reconoció que como mínimo intentarán firmar "en defensa" y en otra posición más, seguramente de ataque. El técnico consideró que van "muy pelados" hasta principios del año próximo y ha trasladado su opinión al club .

"Hombre, en diciembre hay que tener cosas, pero porque se nos han lesionado... Bueno, yo creo que Miguel Sierra, en teoría, para enero estará. No sé cuándo exactamente, pero para enero estará. Y claro, José Ángel Carmona y Alfon González no van a estar. De aquí a diciembre, sí les he dicho a los chicos que tienen que hacer un esfuerzo porque hay cuatro bajas que van a estar, sobre todo tres, Miguel Sierra, Alfon González y José Ángel Carmona, que van a estar fuera. Ahí tenemos Copa, ahí tenemos... Imagínate que mañana le pasa algo a Juan Iglesias o le pasa algo a otro. Es que vamos muy pelados. Vamos muy pelados", explicaba en la rueda de prensa posterior al derbi.

García Plaza espera un refuerzo en defensa y al menos otro en fase ofensiva: "En enero hay que traer jugadores, sí, pero por esas bajas. O sea, tenemos que traer. Y después, uno en defensa hay que traer y después veremos dónde sustituimos a Alfon, en qué posición, en qué situación, pero hay que traer, claro. Pero es normal, está hablado con el club. No hemos hablado de nada, simplemente que tenemos que traer algo. Hay que traer porque, de número, lo que digo, ahora todos los partidos que quedan de Liga y de Copa son tres bajas, que ahora ya hay tarjetas, alguna lesión muscular y a lo mejor alguno vamos con seis o siete bajas porque esas tres son de larga duración".