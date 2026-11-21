Basilio García Sevilla, 21 NOV 2026 - 21:28h.

"Respeto a Manuel, porque le tengo cariño, pero si alguien merece ganar hoy, es el Sevilla"

Uno por uno del Sevilla FC en el derbi ante el Real Betis: las notas en el Sánchez-Pizjuán

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Luis García Plaza ha superado su primer derbi con un empate, un partido en el que el Sevilla FC ha tenido más llegadas que el Real Betis Balompié, pero en el que ha demostrado que le falla el colmillo arriba. El entrenador ha mostrado su satisfacción con la actuación de su equipo, pero sigue demandando más acierto en la zona definitiva.

El madrileño ha respondido a un Manuel Pellegrini que ha dicho que ha visto el partido igualado y que el marcador es justo. “No sé si ha estado viendo otro partido. Empatamos al final, eso es una alegría tremenda, pero tenemos sensación agridulce. Hemos sido muchos mejores que ellos. Raro es acabar 0-0 la primera parte, son 25 remates por seis de ellos. Hemos estado en su campo todo el partido, ellos tienen jugadores de un nivel muy alto, en cuanto a juego, situaciones, llegadas es uno de los partidos en los que más hemos dominado al contrario. Lo raro es irte 0-0 al descanso. Nos falta ese talento arriba, esa situación de cuando llegamos, de inspiración y hacer gol. El equipo está generando. El otro día estuvimos más espesos que hoy. Es fútbol, es calidad, es talento, diferencia de eso. Seguimos sumando, seguiremos peleando. Respeto a Manuel, porque le tengo cariño, pero si alguien merece ganar hoy, es el Sevilla”, explicaba en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

Defendió Luis García Plaza tanto a Lucas Stassin como a Robbie Ure, que no hicieron su mejor partido este sábado ante el Betis. “Los presupuestos, los jugadores de arriba valen mucho dinero, y nosotros hemos traído críos que tienen que ir haciéndose. Son dos chavales de 21 años, no son jugadores hechos y eso cuesta mucho dinero. Trabajan muy bien. Por fuera se han multiplicado. Podríamos ir mejor sí, pero es difícil ir mejor con lo que tenemos entre manos. El equipo ha leído el partido bien, podría haber perdido, sí, pero el equipo transmite cosas buenas. Quitando Getafe, la segunda parte horrorosa, nadie te regala nada. Es un equipo Champions y va cuarto en LALIGA española”.

En este sentido, al técnico se le ha preguntado sobre la opción de buscar un delantero en el mercado de invierno. “En diciembre hay que traer cosas por las lesiones. Miguel, en teoría para enero estará. Tienen que hacer un esfuerzo porque hay cuatro bajas. Imagina que mañana el pasa algo a Juan o en banda, vamos muy pelados. Tenemos que traer un defensa. Después veremos donde sustituimos a Alfon, en que posición. Hay que traer, por el número”, comentaba.

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Las diferencias arriba. “Si meten la segunda que para Ody el partido se muere. Te marcan de rebote, nosotros también con un fallo. No recuerdo otra ocasión en todo el partido. Ellos arriba son muy definitivos, nosotros tenemos que llegar mucho. Al equipo pocos peros se le pueden poner. Estamos con 19 puntos y es para estar muy contentos. Muchas cosas por mejorar, claro, pero 19 puntos no te los regala nadie. Es lo mínimo que tendríamos que tener en cuanto a puntos”.

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Equipo más desordenado en la segunda parte. “Es muy difícil ser superior al Betis durante 90 minutos, y más con el rival que tenemos enfrente. Hace tiempo era al revés. La entrada de Peque nos ha tranquilizado mucho, dejando la banda para Juan y metiéndole entre líneas. Hemos vuelto a tener el control. La cabeza juega mucho en el fútbol. Cuando te meten un gol cuando no habían tirado… los chicos no son máquinas. Y no nos han marcado por poco en la siguiente jugada. Es normal. Hemos intentado mover piezas y Peque nos ha dado ese juego interior que nos estaba faltando.”.

La decisión entre Kocho y Guridi. “Queríamos quitar un jugador de la base y jugar con uno solo, que era Agoumé. Creímos que Jon encajaba mejor, a Luci no lo cambio, pero tenía miedo de la tarjeta. Son dos jugadores que han pasado dos lesiones, estamos jugando con dos delanteros los últimos partidos. El equipo está en buena línea, tenemos que seguir peleando, vamos a un campo muy difícil. Todo el mundo ve que compite, el equipo va a por el partido y eso la gente lo agradece”.

La amarilla que el Betis pide para Kike Salas. “No lo he visto, sé que ha habido un salto y no la he visto. Si ellos opinan que es así, pues será”.

El esfuerzo de Suazo. “Les admiro cuando se pegan esas palizas y son capaces de jugar. Yo necesito tres días para recuperarme con el jet lag. Habló con su entrenador para no jugar el segundo partido, pero se lesionó el otro lateral izquierdo”.

La clave del encuentro. “El partido está en la primera parte. El Sevilla en la primera parte se tiene que ir ganando. Ahí puede estar el partido. Si marcan el 0-2 es normal que se acabe el partido”.