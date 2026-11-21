Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 21:24h.

El central considera que Kike Salas debió ser expulsado y se muerde la lengua: "Si digo lo que pienso igual me sancionan"

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Marc Bartra habló sin pelos en la lengua al término del derbi. El central lamentó el empate del Real Betis en la casa del Sevilla FC y consideró que su equipo mereció los tres puntos, pero ese error de Álvaro Valles, al que no culpa, le costó la victoria al conjunto que dirige Manuel Pellegrini. El defensor habló sin tapujos y dijo claramente que Kike Salas debía estar expulsado, lo que habría cambiado posiblemente el sino del encuentro. En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del central en zona mixta.

Bartra, muy enfadado: "Esperábamos más, por merecimiento y por cómo se ha dado. Un gol un poco extraño, lo mete un jugador que debía estar expulsado hacía rato. Parece mentira que a estas alturas siga jugando, además ha sido un tanto de mala suerte. Cuando el eterno rival empata en su campo y lo celebran algo estamos haciendo las cosas muy bien, así que vamos a seguir con lo nuestro y pensar en la Champions".

Cuánto han cambiado los derbis: "Ha cambiado y de qué manera. Siento esa grandeza del Betis, esa manera de sobreponernos a muchos momentos, a que duela un empate fuera de casa y ellos lo celebren dice muchísimo. Estoy muy orgulloso del Betis que se está viendo".

La posible expulsión de Kike Salas: "Se han visto las imágenes. Ya en el campo me ha parecido falta grave y ahora lo hemos visto cómo le pisa la tibia a Isco... Las imágenes están ahí. Prefiero no decir más porque si digo lo que pienso igual me sancionan. Animo a la gente que lo vea y ya está".

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El Betis mereció más: "Es verdad que hemos merecido ganar, pero a partir de los últimos 20 minutos sí teníamos que haber hecho nuestro juego, dominar el balón, además yendo ganando, eso es lo que debemos mejorar, pero sigo pensando que éramos merecedores de ganar".

Bartra exculpa a Valles: "Álvaro es un porterazo, para mí de los mejores que he tenido como compañero y lo sigue siendo. Cualquier error atrás tenemos esa responsabilidad, pero tiene mucha personalidad y se va a rehacer. Estamos con él porque nos ha dado tantísimo y nos seguirá haciendo".