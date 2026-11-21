Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 20:40h.

Los dos jugadores del Betis protagonizaron un pique con algunos aficionados del Sevilla

El uno por uno del Betis y las notas de la decepción en el derbi contra el Sevilla FC

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El gran derbi es uno de los partidos más esperados del año por los amantes del deporte rey, aunque no tanto para los sevillanos. Un partido cargado de tensión, de incertidumbre, de miedos y de revanchas históricas. Un escenario que brinda cada temporada un nuevo capítulo de rivalidad, tanto en la grada como sobre el césped. Dos de los mejores futbolistas que representan esa relación de amor - odio son Dani Ceballos y Antony Matheus , tan idolatrados por los suyos como odiados por el eterno rival. Y así quedó latente este sábado en los instantes previos al duelo entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié. De hecho, los dos fueron protagonistas a su manera.

El de Utrera copó la mayoría de titulares durante la semana, por culpa de esa lesión que le impidió jugar un derbi nueve años después. Dani Ceballos se probó, pero las molestias no remitieron y los servicios médicos decidieron reservarle. Aun así, no quiso perderse el encuentro y acudió junto al resto de la expedición para apoyar a sus compañeros. También fue actor principal del derbi, pero sobre el césped, Antony, quien logró quitarse de esa losa mental que arrastraba anotando el primer gol de la temporada, y nada menos que en Nervión y contra el Sevilla FC... aunque no sirviese para lograr el triunfo.

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Curiosamente los dos estuvieron muy juntos en los prolegómenos del partido, cuando prácticamente no había aficionados en las gradas del Sánchez-Pizjuán. Antes del calentamiento, y cuando los jugadores saltan al césped para testear el terreno de juego, tanto Antony como Dani Ceballos recibieron algunos improperios por parte de algunos aficionados situados en la zona de Gol Norte. Y los dos futbolistas del Real Betis respondieron a su manera. Uno, sacando la lengua, y el otro, lanzando besos a la zona donde habitualmente se colocan los Biris Norte. Un pique sano que no pasó a mayores, pero que dejó una de las imágenes más particulares de la tarde noche, como recogieron los compañeros de DAZN.