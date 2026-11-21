Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 18:42h.

El utrerano, que no pudo jugar por lesión, bajó al césped para animar a sus compañeros

La imagen más desoladora de Dani Ceballos: al borde de las lágrimas y mordiéndose los labios

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Dani Ceballos vivió este sábado la tarde más difícil desde que se consumó su regreso al Real Betis. El centrocampista sufrió una pequeña lesión en el primer entrenamiento de la semana y a pesar de que incluso llegó a probarse en la sesión del jueves, esas molestias musculares no desaparecieron y los servicios médicos estimaron oportuno no forzar posibles males mayores. Un escenario que le privaba de disputar un derbi en casa del Sevilla FC nueve años después y que sobre todo condicionaba los planes de Manuel Pellegrini, dado que el ex del Real Madrid partía con muchas opciones para salir de inicio en el Sánchez-Pizjuán. Aun así, su compromiso con el club estuvo fuera de toda duda.

El jugador acudió al hotel de concentración, se concentró con el resto de sus compañeros e incluso viajó en el autobús del equipo al barrio de Nervión. Ya en el Sánchez-Pizjuán, Dani Ceballos bajó al césped del estadio para animar al resto de jugadores a la salida del túnel de vestuarios. El centrocampista, que sabe mejor que nadie cómo se viven los derbis, acudió a la puerta de la bocana para ir saludando uno por uno a todos los jugadores, incluidos suplentes.

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Ya durante el calentamiento estuvo dando indicaciones y animando a sus compañeros, y justo antes de regresar al túnel de vestuarios el propio Dani Ceballos se situó a la entrada de las escaleras para brindar su última arenga antes del partido. Un Dani Ceballos que tendrá que esperar al derbi de vuelta y que muy posiblemente tampoco pueda estar en el compromiso del próximo martes en Bratislava, como dejó entrever el entrenador chileno.

Sea como fuere, y aunque no pueda hacerlo desde dentro, el futbolista estuvo apoyando a sus compañeros como un bético más: "Duele, y mucho, no poder estar en el campo en un partido tan especial. Pero estaré desde la grada, apoyando a mis compañeros hasta el final", escribía Dani Ceballos en su cuenta de Instagram. Y así lo hizo.