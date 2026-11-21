Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 17:17h.

Puedes verlo en el vídeo de arriba

La imagen más desoladora de Dani Ceballos: al borde de las lágrimas y mordiéndose los labios

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La llegada del autobús del Real Betis a Nervión debía hacer saltar por los aires el termómetro y marcar el punto más tenso -junto a la llegada de los béticos- de las horas previas al derbi, pero por desgracia para el bien del fútbol los cuerpos de seguridad alejaron a los hinchas a más de 500 metros de las expediciones. La imagen lamentable fue constatar que el dispositivo de seguridad cada vez aleja más a los hinchas de los equipos. Se privó así de repetir una de las imágenes que más adrenalina inspira en este tipo de partidos, cuando la afición local recibe a la expedición visitante, evitando los improperios y cánticos despectivos con todo lo que tenga que ver con el verdiblanco.

Allí estuvieron las cámaras de ElDesmarque para captar algunos de los momentos más particulares de ese instante. Puedes hacerlo en el vídeo de arriba.

Un fortísimo dispositivo de seguridad

Cerca de un millar de personas estarán implicadas este fin de semana en el dispositivo de seguridad del Sevilla FC - Real Betis. Para este partido, el primer derbi hispalense de la temporada y declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Policía Nacional dispondrá de 400 agentes, mientras que 373 trabajadores de empresas privadas serán los que se sumen al dispositivo para velar por la seguridad de ciudadanos, aficionados y deportistas.

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El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera, presidió el pasado jueves una reunión de coordinación del operativo, con participación de la Policía Nacional, Policía Municipal de Sevilla, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y los dos clubes implicados.

Las previsiones son de que el estadio registre un lleno, con 42.500 espectadores, según señala un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, y que a los agentes de la Policía Nacional y el personal de las empresas privadas de seguridad se sumen en sus tareas específicas otros de la Policía Municipal y sanitarios.