Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 21:47h.

Más de diez futbolistas vistieron la camiseta de los dos equipos, pero solo tres jugaron al menos un derbi con Sevilla y Betis

Posibles alineaciones del Sevilla FC y el Real Betis en el derbi de la jornada 13 de LALIGA

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Vuelve el derbi a nuestra ciudad inmortal. Sevilla FC y Real Betis medirán sus fuerzas este sábado, a partir de las 18:30 horas en el Sánchez-Pizjuán, en lo que será en un partido cargado de pasión, nerviosismo e historias muy particulares. Una de las más llamativas la protagonizan los futbolistas que jugaron en los dos equipos. Isco Alarcón es el caso más reciente en haber militado en ambos clubes, pero curiosamente no pudo jugar el derbi de la 22/23 por sanción. Todavía más se acota la lista si nos referimos a los que lo hicieron con las dos camisetas a lo largo de su carrera. Son los casos de Enrique Mateos, Diego Rodríguez y José Mari García Poyón, aunque son nueve los futbolistas que vistieron ambas camisetas. Otros como Juande Ramos o Luis Aragonés dirigieron a los dos equipos desde los banquillos.

Mateos, el primero que jugó el derbi con ambos equipos

El primero de ellos cronológicamente fue Enrique Mateos. Delantero gallego que firmó por el Sevilla a principios de los 60, del 61 al 64.. Como sevillista disputó siete derbis, incluidos los de Copa, en los que incluso marcó en dos ocasiones. Su balance fue de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Tras tres años se fue al Recreativo de Huelva. Posteriormente volvería a cambiar de equipo para firmar como bético. La etapa de Mateos en el Betis fue más corta y sólo jugó como verdiblanco en la 65/66. Disputó un único derbi como bético y acabó con derrota.

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Dos caminos inversos

El siguiente caso se sitúa en los años 80 y principios de los 90 y tiene como protagonista a Diego Rodríguez. El defensa primero jugó en el Betis de la temporada 82/83 a la 87/88. Durante ese tiempo disputó 15 derbis como bético con un balance de cinco victorias, un empate y nueve derrotas. Como curiosidad fue expulsado en dos ocasiones. El canario cambiaba de camiseta en el verano de 1988 en un movimiento que llamó la atención. Con el Sevilla su balance fue de cinco victorias y una derrota. Como sevillista marcó su único gol en los derbis, en el que supuso el 1-0 de la 88/89 en el Sánchez-Pizjuán. También fue protagonista en la derrota de los nervionenses en la 94/95 al cometer un penalti sobre Cañas, que transformó Alexis en el 0-1 final.

El caso más reciente es el de José Mari. Canterano sevillista, que debutó en el primer equipo en la 96/97. En el bando nervionense jugó un único derbi que acabó con empate en el Benito Villamarín. El prometedor delantero se marchó al Atlético de Madrid para iniciar un periplo que le llevaría a Heliópolis en 2007. José Mari militó en el Betis dos temporadas para participar en cuatro derbis como bético, con números de un empate y tres derrotas.

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Los jugadores que militaron en Betis y Sevilla

El primero en vivir tal experiencia fue Suárez, que jugó cinco años en el Betis (1935-40) y dos en el Sevilla (1942-44). Joaquín Postigo estaba en la plantilla del Betis el año de la Liga, pero no jugó un minuto. Luego fichó por el eterno rival. Retamar militó en el Betis entre 1939 y 1940. Firmaría por el Sevilla FC en 1941, donde estuvo hasta 1942. Mismo periplo que Paquillo con Betis (1942-43) y Sevilla (1944-45). La lista la completan Antúnez: Betis (1942-43) Sevilla (1945-52). Mateos: Sevilla (1961-64) Betis (1965-66) Diego: Betis (1982-88) Sevilla (1988-1996), Carvajal: Betis (1988-89) Sevilla (1989-94), José Mari: Sevilla (1996-97) Betis (2007-09), Redondo: Betis (1996-97) Sevilla (2002-05) e Isco Alarcón (22-23) y (23-hasta ahora).