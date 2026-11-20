Basilio García 20 NOV 2026 - 07:43h.

Luis García Plaza y Manuel Pellegrini se miden en un interesantísimo duelo de banquillos

Sánchez Martínez, el favorito para arbitrar el derbi Sevilla-Betis

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Ha llegado el Gran Derbi. Los aficionados de los dos equipos sevillanos han tenido que esperar hasta la jornada 13 para ver el primer enfrentamiento entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié. Primero, como es habitual, se verán las caras en Nervión y será el primer asalto de una batalla que se cerrará -si la Copa del Rey no lo impide- el primer fin de semana de febrero en el Estadio de La Cartuja.

Los nervionenses han mostrado una mejor cara en este inicio que en las temporadas anteriores y quieren hacer valer su condición de local. Sin embargo, los verdiblancos tienen en la fiabilidad su mayor fortaleza. En ElDesmarque analizamos los posibles onces que sacarán tanto Luis García Plaza como Manuel Pellegrini al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

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El posible once titular del Sevilla

En el Sevilla la principal duda está en si recuperará el dibujo con tres centrocampistas o seguirá apostando por jugar con tres delanteros. Ante la fortaleza en la medular del eterno rival, todo hace indicar que Luis García Plaza introducirá a Kochorashvili en el 'once tipo' de las útimas jornadas, sacando a Isaac Romero para dar más consistencia al centro del campo local.

Las otras dudas están en el estado físico de Suazo, que jugará el derbi con solo un entrenamiento, y la posibilidad de que Sangante repita de central o vuelva a formar pareja Andrés Castrín con Kike Salas. Además, Rubén Vargas está recuperado y apunta a la titularidad.

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El posible once de Luis García Plaza sería el formado por Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana; Rubén Vargas, Félix y Stassin.

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El posible once del Betis en el Sánchez-Pizjuán

En el Real Betis Balompié hay más dudas. Un partido de esta enjundia invita a poner el once tipo, pero Manuel Pellegrini es muy cuadriculado a la hora de alinear a los jugadores que han estado con sus selecciones y no suele arriesgar. Además, el martes juega ante el Slovan de Bratislava el partido que le puede dar el pase a la fase de eliminatorias de la UEFA Champions League, lo que puede condicionar el equipo que salga de inicio.

Con la duda de Ceballos, Cucho Hernández recién recuperado y la única baja confirmada de Morante, Pellegrini podría formar con un once que se asemejaría mucho al de gala, con las dudas de si introducirá a Aitor Ruibal en el lugar de Antony o si, por el contrario, da confianza al brasileño en el que sería su primer derbi en Nervión. Arriba, todo apunta a que Troy Parrott será el titulara para intentar trasladar a su equipo su racha goleadora con Irlanda.

Así, el posible once titular del Betis en Nervión será el conformado por Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.