Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 15:59h.

El utrerano no ha superado sus molestias y también tiene muy difícil jugar en Bratislava

Pellegrini: "Si me preguntan, prefiero no ganar los derbis, salir cuarto y jugar la Champions"

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Dani Ceballos será la gran ausencia del Real Betis en el derbi de este domingo en el Sánchez-Pizjuán. El centrocampista utrerano notó unas molestias justo después de la sesión del pasado lunes y a pesar de que las pruebas descartaron una posible rotura, las sensaciones no han sido las esperadas y los servicios médicos han estimado oportuno reservarlo para evitar posibles males mayores. Este jueves se probó, pero su evolución no marchaba como él hubiera deseado, y finalmente se decidió parar. Una ausencia de peso para Manuel Pellegrini, que posiblemente tampoco pueda contar con él para el duelo del próximo martes contra el Slovan de Bratislava.

Nada más confirmarse su ausencia, el propio Dani Ceballos ha publicado un mensaje en sus redes sociales reconociendo lo mucho que le fastidia no poder ayudar a su equipo, sobre todo teniendo en cuenta que hacía nueve años que no podía disfrutar de un derbi con la camiseta verdiblanca. Era el partido más esperado para el jugador del Real Betis, que como mínimo tendrá que aguardar al partido de la segunda vuelta para reencontrarse con un derbi.

Sea como fuere, y aunque no pueda hacerlo desde dentro, el futbolista estará apoyando a sus compañeros como un bético más: "Duele, y mucho, no poder estar en el campo en un partido tan especial. Pero estaré desde la grada, apoyando a mis compañeros hasta el final", escribía Dani Ceballos en su cuenta de Instagram.

Manuel Pellegrini confirmó la ausencia del utrerano en la rueda de prensa previa y ve muy difícil que pueda llegar al duelo de Champions: "Ha habido distintos inconvenientes en la semana. Dani no alcanzó a recuperarse de una molestia, no era bueno forzarlo. Ojalá se recupere lo antes posible. Es difícil saber si estará para el martes, es probable que le cueste llegar, queda muy poco tiempo. Tenemos muchos partidos", espetaba el entrenador chileno sobre el estado de Dani Ceballos.