Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 14:19h.

Ceballos, Iker Losada, Manu González y Morante son las ausencias para el derbi

Pellegrini: "Si me preguntan, prefiero no ganar los derbis, salir cuarto y jugar la Champions"

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El Real Betis ha hecho pública la convocatoria de Manuel Pellegrini para el derbi de este sábado contra el Sevilla FC. Manuel Pellegrini ha confeccionado una lista con 23 futbolistas entre los que no están Manu González ni Iker Losada por decisión técnica. Estas dos ausencias se suman a las ya conocidas de José Antonio Morante, baja por un problema en la cadera, y Dani Ceballos, quien finalmente no ha logrado recuperarse a tiempo de los problemas musculares que le han impedido entrenar estos últimos días. En el plano positivo destacan el regreso de Cucho Hernández, ya recuperado de su lesión, y Facundo Bernal, disponible tras haber cumplido los cuatro partidos de sanción.

Sólo Dani Ceballos -además de Morante- no ha podido llegar a tiempo tras una semana en la que ha estado entre algodones por unas molestias, por lo que el medio de Utrera no estará ni en la convocatoria, según anunció este viernes el propio Pellegrini en su comparecencia de prensa, y se pierde así un partido que no disputa desde hace nueve años tras salir del Betis rumbo al Real Madrid.

Además el jugador tiene muy difícil llegar también al partido del próximo martes en Bratislava. Así lo explicaba Manuel Pellegrini en sala de prensa: "Ha habido distintos inconvenientes en la semana. Dani no alcanzó a recuperarse de una molestia, no era bueno forzarlo. Ojalá se recupere lo antes posible. Es difícil saber si estará para el martes, es probable que le cueste llegar, queda muy poco tiempo. Tenemos muchos partidos", espetaba el entrenador chileno sobre el estado de Dani Ceballos.

La convocatoria del Betis para el derbi

Porteros: Álvaro Valles y Diego Conde.

Defensas: Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Ángel Ortiz, Valentín Gómez y Junior Firpo.

Centrocampistas: Facundo Bernal, Fornals, Fidalgo, Deossa, Lo Celso, Marc Roca e Isco Alarcón.

Atacantes: Antony, Cucho Hernández, Ez Abde, Riquelme, Troy Parrott y Aitor Ruibal.