Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 13:10h.

El técnico repasó el momento de su equipo, confirmó la baja de Dani Ceballos y desgrana las virtudes del Sevilla FC

Aitor Ruibal, en modo derbi: "Cuantos más partidos pierda el Sevilla FC mejor"

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Manuel Pellegrini ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido que disputan este sábado Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, a partir de las 18:30 en el Sánchez-Pizjuán. Será este el primer derbi de la temporada. Un duelo con connotaciones muy distintas al de hace un año, sobre todo por la mejor dinámica del conjunto que dirige Luis García Plaza. A pesar de ello los verdiblancos parten con ligero favoritismo, a tenor de lo que dice la clasificación. No obstante, para el técnico chileno en este tipo de partidos la balanza se iguala y espera un gran partido coral de su equipo para poder llevarse la victoria. Todo ello con Cucho Hernández de vuelta y Dani Ceballos entre algodones.

En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo está el equipo: "El equipo llega bien, veníamos con buenos resultados antes del parón. El parón fue corto por la Copa del Rey, ahora vienen integrándose de a poco los internacionales, pero el equipo ha entrenado bien".

Dani Ceballos, baja confirmada: "Ha habido distintos inconvenientes en la semana, tanto Cucho como Rodrigo están en condiciones. Dani no alcanzó a recuperarse de una molestia, no era bueno forzarlo. Ojalá se recupere lo antes posible. Es difícil saber si estará para el martes, es probable que le cueste llegar, queda muy poco tiempo. Tenemos muchos partidos".

¿Es el Betis favorito? "Nunca hay un favorito. Uno puede ganar los nueve derbis anteriores y perder este. Para mí por lo menos mientras más favorito uno se sienta peor es para la parte nuestra. El deporte es el deporte más popular del mundo por eso, no hay que dar un favorito tan fácilmente, son muchas las sorpresas que se han dado en otros partidos. Es un derbi, ellos están peleando por posiciones europeas, vamos a salir a ganar desde el primer minuto".

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¿El Betis es superior al Sevilla? "Todos en LaLiga son muy complicados. El Sevilla está peleando también por posiciones europeas. Hay derbis que hemos ganado y no han sido tan claros y otros que no hemos ganado y hemos sido muy superiores. Los planteamientos o los derbis son muy distintos cada año. El ambiente ya sabemos cómo es, siempre que exista una rivalidad dentro del campo y no fuera del terreno de juego. Siempre hemos entendido la importancia que tiene para la afición ganar este partido".

Luis García Plaza: "Coincidimos con él en el Villarreal, yo estaba en el primer equipo y él en las inferiores. También coincidimos en China. Tenemos una buena relación, no es amistad, pero lo conozco desde hace tiempo y me parece un técnico muy consolidado".

El Sevilla es mejor que el año pasado: "No creo que sea bueno comparar. Ya sabemos que en los derbis hay muchos factores que alteran los resultados. El partido de mañana no puede estar condicionado al pasado, sino a lo que uno realiza en 90 minutos dentro del campo".

El momento de Antony: "Por supuesto que no pasa por su mejor momento, pero intenta concretar más que todo las ocasiones que ha tenido, que es lo que más le ha faltado. Un derbi siempre es buena ocasión para reivindicarse, pero no es problema de un partido. Lo importante es mantener la regularidad de acuerdo a la calidad que uno cree que tiene como jugador".

¿Es más importante este partido? "Se le da importancia porque es LaLiga y yo digo siempre que es el torneo que da la regularidad. Por supuesto que este partido tiene un plus especial, para el ambiente de la ciudad, para los jugadores, para todo el mundo es un partido diferente. Una vez termine veremos qué pasa el martes en la Champions".

No es un partido más: "Para la hinchada ganar todos los derbis sería muy importante. Si me preguntan ganar el derbi o salir el 15, yo le diría que prefiero no ganar los derbis y salir quintos o cuartos y salir jugando la Champions League. Es importante tener una regularidad y una campaña para conseguir logros, dentro de eso por supuesto que debes intentar ganar los derbis porque es un partido importante para la hinchada".