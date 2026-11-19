Álvaro Borrego 19 NOV 2026 - 09:52h.

El canterano asegura en su entrevista para ElDesmarque que se conformaría con "un 0-1" y que lo que más le pondría es celebrar el triunfo con los béticos en casa del eterno rival

El derbi de la mentira

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Aitor Ruibal es el ejemplo perfecto del manquepierda. Un tipo que salió del barro y picó piedra hasta llegar a la élite. Nadie le regaló nada jamás. Todo se lo ha ganado él, a base de sacrificio, entrega y corazón. Ya sea de extremo, delantero o lateral, el canterano acepta de buena gana el rol que le quiera dar el entrenador. Ese futbolista que todo entrenador querría tener en su vestuario. El soldado ideal para Manuel Pellegrini. Un jugador que este verano ha superado el momento más difícil de su carrera. Jugó tres años con dolor, pero no quiso parar por ayudar al Real Betis. Hasta que se rompió. Cinco meses después, el ahora atacante ve la luz y se posiciona como una de las posibles piezas clave del derbi contra el Sevilla FC.

El canterano ha tenido a bien atender a ElDesmarque para desgranar todo ese calvario sufrido y analizar el momento actual del Real Betis, al que considera como "una religión", como su "segunda casa".

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- Aitor Ruibal está de vuelta. Volvió por la puerta grande, siendo importante y debutando en la Champions con gol incluido. Ya nadie recuerda esa lesión...

No te creas que está tan olvidada. Para la gente sí, pero para mí el día a día todavía se me hace un poco pesado, un poco complicado, porque al final voy arrastrando molestias, entre una cosa y otra, voy compensando con la otra pierna, ahora el aductor, el otro y la rodilla... Al final son casi seis meses sin competir y ya entras y ya tienes que competir al máximo nivel. Hasta que tu cuerpo no se vuelve a adaptar un poquito pues cuesta, pero bueno, por lo menos puedo entrenar todos los días con el equipo y puedo competir.

- No todo el mundo sabe que ha estado jugando tres años con dolor. Eso no debe ser fácil...

- Durante los tres años iba un poco a épocas, sobre todo cuando había más partidos o yo jugaba más. Con la carga empeoraba pero sí que en verdad era un dolor al que estamos acostumbrados a llevarlo en el día a día. No era algo que me preocupara mucho ni que me impidiera hacer nada. Sí que es verdad que este año en febrero o así acabé de romper lo poquito que tenía y entonces ahí es cuando empiezo a sentirme cada día peor. Ya no sólo en entrenamientos y eso, que al final estás con anti inflamatorios todos los días, pero eso también te hace estar mal. Ya era el día a día. El día a día después de los entrenamientos era horroroso, no me podía agachar, me levantaba de la siesta con la rodilla bloqueada, entonces no podía hacer una vida normal y con un niño todavía peor.

- ¿Esta semana se respira un ambiente diferente?

- Normalmente sí. No sé si esta semana como los días están así más apagadetes y con lluvia, que no salimos tanto, yo no estoy respirando ese ambiente... pero bueno sí que por redes desde antes del parón la gente ya ha empezado a poner cosas y eso y sí se respira más el ambiente.

- Hace no mucho ganar un derbi salvaba la temporada y quedar por encima del eterno rival se tomaba casi como un título. El fútbol ha cambiado, hay mucha gente de fuera, pero ¿se siguen fijando en lo que pasa en la otra acera?

- A ver, yo supongo que todos pensamos que contra más partidos pierda el Sevilla pues mejor para el Betis, pero yo creo que en ese aspecto hemos dado un paso adelante y ya miramos más hacia arriba y sobre todo a cumplir objetivos, a estar en Europa, entrar en Europa todos los años y que el club mantenga esa estabilidad que lleva teniendo estos seis últimos años entrando en Europa. Al final miramos más eso, no te creas que hablamos mucho del Sevilla en el vestuario.

- En estos partidos se suele decir que no hay favoritos, pero el nivel de la plantilla y los resultados dice que el Betis parte con ventaja. ¿Rehúyen de ese favoritismo?

- Se dice lo de favoritos en este partido porque es un derbi, pero quiero al final yo creo que en cualquier partido no te puedes posicionar como favorito. En un partido de fútbol pasan muchísimas cosas. No sabes si te van a expulsar uno en el minuto uno y ahí ya estás en desigualdad, entonces... Evidentemente por los años que lleva el Betis, el trabajo de la dirección deportiva, el cómo están haciendo las cosas el Betis y la situación en la que está el Sevilla pues entiendo que ese favoritismo haya cambiado de bando y ahora nosotros seamos más favoritos, pero ya te digo. Al final, cuando sales al campo de fútbol, pueden pasar muchas cosas, a no ser que sea del Barça o del Madrid y tengas jugadores en cada posición de 200 millones de euros.

- ¿Qué le pone más de un derbi en el Sánchez-Pizjuán?

- Yo he llegado a un punto en el que intento evadirme de todo lo que rodea el fútbol por eso mismo. Por los insultos, por muchas de esas cosas. Se ha normalizado algo que no debería haberse normalizado, pero entiendo que es el eterno rival y quiere ganar sea como sea y la gente pues te intenta desestabilizar de una forma o de otra sea correcto o no sea correcto. Lo que más me pone, por así decirlo, es ganar en su casa y poderlo celebrar con los creo que 600 béticos que hay allí, que han estado animando todo el partido, y poderlo celebrar en su propia casa y con mi gente.

- Cómo se gestiona el estado de Antony. Debe tener una losa mental

- Hay que darle su espacio. Al final somos personas, es imposible mantener un altísimo nivel todos los años. Todo el mundo sabe cómo juega Antony, el nivel que tiene y lo que ha dado en el club, entonces hay que tener mucha tranquilidad. Nosotros mismos nos ponemos esa presión, no hace falta que la gente te ponga más presión todavía. Nosotros somos competidores natos, queremos ganar todos los partidos, queremos ser el mejor jugador de todos los partidos... somos conscientes de cuando las cosas van bien o no van tan bien. Hay que darle ese espacio y esa tranquilidad, él sabe que el equipo confía en él, que tiene que seguir trabajando y que las cosas saldrán.

- ¿Qué sueña Aitor Ruibal para el derbi?

- Primero la victoria. Evidentemente me da igual como sea porque al final son tres puntos más y evidentemente eso nos va acercando mucho más a lo de arriba, pero evidentemente pues sueño con un buen resultado y un buen juego del equipo. Soy conformista, la verdad, con un partido así soy bastante conformista y con un 0-1 me apaño.

- A Aitor Ruibal solo le falta jugar de portero, pero este año sí que está teniendo un rol más ofensivo...

- Sí. Da la casualidad que el Cucho se ha lesionado justo en mi vuelta y entonces donde había un huequecito era en esa posición. En la parte de arriba es donde un entrenador hace más cambios porque al final cuando se te encasquilla algún partido intentas buscar otra cosa diferente. Al final conmigo también tiene una baza cuando me pone de extremo, ya que si vamos ganando pues soy un extremo que puede ser más defensivo también. De momento sí estoy participando más ahí, en los entrenos también. Yo lo hablo siempre con el míster, que al final yo tengo asumido ese rol, él también, entonces pues donde me toque me tocará.

- Usted dijo que la continuidad de Manuel Pellegrini sería bien para el Betis. ¿Sigue pensando lo mismo?

- Lo ha demostrado durante todos estos años. Cuando un entrenador consigue los resultados que está consiguiendo él es normal que el club se plantee siempre la renovación. También entiendo la parte del club que quiera esperar. Al final yo no estoy en la cabeza del club ni en la cabeza del míster, no sé lo que ellos hablan, no sé qué miran hacia el futuro, lo que sí tenemos que hacer es mirar hacia el presente y que todos los partidos sigan yendo como están yendo. Eso es una cosa del club y del míster. Yo estoy encantado. Con él han sido mis mejores siete años. En los mejores años del Betis pues por suerte he podido estar yo aquí, pero bueno, eso ya lo decidirán ellos, es que no te puedo decir otra cosa.

- ¿Se ha imaginado retirándose en el Betis?

- Sí, sinceramente yo no me he planteado irme del Betis, la verdad. Cuando me hablan de eso es como un poco de pánico, qué voy a hacer, dónde voy a ir... Yo estoy muy a gusto aquí, es mi segunda casa, mi club, mi familia también están encantados en Sevilla. Pensar en otra cosa pues sería sería un error. Evidentemente el fútbol da muchas vueltas, nunca sabes lo que puede pasar y si llega un momento en el que ya no das ese nivel que el Betis se merece pues evidentemente me echaré a un lado y ya está. Lo que yo quiero es que al Betis le vaya bien y entonces ya veremos lo que pasa pero pero si salgo es porque tomo la decisión de retirarme o de irme cerca de cerca de casa con mi familia y acabar de disfrutar del fútbol lo que me quede.

- Cómo explicaría qué es el Betis:

- Explicar lo que es el Betis es muy complicado entonces la mejor manera de entender el Betis es que venga a disfrutar pues un partido venga a disfrutar pues un entrenamiento previo a un derbi o a puertas abiertas, que vea que en un entreno puede haber 30.000 o 40.000 personas. Yo creo que con eso ya entiende un poquito lo que lo que es el Betis y lo que la gente siente por por su escudo.

- Qué significa el Betis en su vida.

- Para mí siempre ha sido como una religión, como algo que lleva desde desde bien pequeñito. Por desgracia yo no he podido vivirlo desde chiquitito pero por suerte he podido vivir muchos años el Betis, entonces le diría que es algo inexplicable.