Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 12:36h.

Puedes ver este momentazo en el vídeo de arriba

Los recuerdos más húmedos del Betis en Nervión

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La capital hispalense va a estallar de los nervios. Es día de derbi y las calles lo saben. Cientos de aficionados verdiblancos acudieron a primera hora de la mañana al hotel de concentración para dar a la plantilla la penúltima arenga antes del duelo contra el Sevilla FC. Bengalas, fuegos artificiales, humo, banderas, bufandas, cánticos... Hubo de todo en esos instantes previos al mediodía, donde los integrantes de Gol Sur 1907 lograron sacar a los jugadores de sus habitaciones para intentar mostrarles qué significa este partido para los hinchas del Real Betis.

Uno de los momentos más particulares lo protagonizó uno de los miembros de Gol Sur 1907, quien cogió el megáfono y se dirigió a los jugadores para hacerles ver cómo se siente en verdiblanco. "No hace falta recordaros lo que es un derbi, porque lo sabéis de sobra. Esto no es solo fútbol y quiero que lo tengáis muy claro. Esto es el bien contra el mal. Contra la prepotencia. Esto son valores, sacrificio, rebeldía, trabajo, el estar todos los días jodidos y levantarnos mil veces. Hoy es nuestra oportunidad de demostrarlo. Hemos mamado mucho tiempo y ya llevamos varios años que estamos demostrando estar por encima. Hoy es el momento de dar un porrazo en la mesa y demostrar que somos más que ellos", expresaba este aficionado bético.

Y cuando terminó, se desató la locura. Puedes verlo en el vídeo de arriba.