Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 18:34h.

En ElDesmarque repasamos las victorias más recordadas del Betis en campo del eterno rival

Pellegrini: "Si me preguntan, prefiero no ganar los derbis, salir cuarto y jugar la Champions"

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El Real Betis visita este sábado el Sánchez-Pizjuán con el propósito de repetir lo logrado en noviembre de 2025, cuando Sergi Altimira y Pablo Fornals lograban los goles de un triunfo que se resistía desde enero de 2018. Un capítulo más para la historia de recuerdos memorables disfrutados en Nervión y que en el presente siglo únicamente ha rememorado en cinco ocasiones. Esta vez, y con el duelo de Champions League en el horizonte, Manuel Pellegrini tratará de amargar el primer derbi de Luis García Plaza.

El primer gran triunfo en el antiguo campo de Nervión data de febrero de 1935, en la jornada 10, cuando el Real Betis de O'Connell ganó al Sevilla en su campo con dos goles de Lecue y uno de Adolfo. Un año de recuerdos imborrables para la entidad, que en mayo de ese mismo año se proclamó campeón del que hasta ahora es su primer y único título liguero.

Luego, y con guerra civil de por medio, hubo que esperar cinco lustros para ver el segundo triunfo bético en el campo del eterno rival. Fue en septiembre de 1958 en el primer partido oficial del Ramón Sánchez-Pizuán. Los verdiblancos, dirigidos por Antonio Barrios, vencieron por 2-4 al al Sevilla. Kuszmann, por partida doble, Del Sol y Areta II marcaron por los béticos. En la década de los 60 el Betis venció dos veces en el Sánchez-Pizjuán en el campeonato liguero. Primero lo hizo en la 61/62 por 1-2, con goles de Luis Aragonés y Pallarés; luego repitió en la 67/68 con un 2-3 con tantos béticos de González, Quino y Landa. Un año más tarde hizo lo propio, pero en Segunda División.

En la temporada 86/87, y tras casi quince años sin hacerlo, el Betis ganó dos veces en el Sánchez-Pizjuán en LaLiga. Fue la temporada los de 'play off'. Primero ganó por 1-2 con doblete de Rincón y luego por 1-3 con tantos de Gail, Gabino y Calderón. Los verdiblancos eran entrenados entonces por Luis del Sol. La campaña siguiente se sumó la tercera victoria consecutiva por parte del Betis contra el Sevilla en su estadio. En la 87/88 por 1-2 con dianas de José Luis y Quico.

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Los 90 dejaron dos victorias del Betis en Nervión. La de la 94/95, el año del regreso del equipo a Primera, fue por 0-1 con gol de penalti de Alexis. Aquel equipo dirigido por Serra Ferrer acabó tercero en LaLiga. En diciembre también, aunque en este caso en la campaña 96/97, los heliopolitanos conseguían un rotundo 0-3 con goles de Alexis, Alfonso y Olías en una noche muy especial.

No volvió a ganar el Betis en el Sánchez-Pizjuán hasta el año 2009 y lo hizo por 1-2, con goles de Sergio García y Oliveira. Lastimosamente, ese fue uno de los pocos buenos momentos de la temporada, dado que el equipo terminó bajando a Segunda División. El mismo resultado se repitió en la campaña 11/12, con Pepe Mel en el banquillo, que fue recordado por los dos goles de falta de Beñat, el segundo por debajo de la barrera sevillista, quitándole la clasificación europea a su eterno rival.

Dos años más tarde el Betis dirigido por Calderón ganó la ida del Euroderbi, siendo ese el triunfo más amargo de la historia reciente de la entidad, dado que el Sevilla FC terminó remontando la eliminatoria en el Sánchez-Pizjuán.

El último triunfo del Betis en Nervión antes de la llegada de Manuel Pellegrini fue en aquella memorable noche de enero de 2018 con un 3-5 que hizo disfrutar a los aficionados verdiblancos de un día de Reyes Magos muy especial. Los goles béticos de aquel partido llevaron la firma de Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello. Los de Quique Setién acabarían el año con el billete europeo. Y el año pasado, Manuel Pellegrini estrenaba su casillero en campo del eterno rival.