Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 13:18h.

"Un Real Madrid-Atleti se acerca un poco, pero este es más especial; es diferente."

Luis García Plaza despeja la duda: "Jugaremos con tres centrocampistas, casi seguro"

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Un derbi siempre tiene un lado emocional, pero en el caso del sevillano ese toma, si cabe, mayor relevancia. Luis García Plaza está ante su primer duelo entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, pero sabe de sobra que este no es un partido más, y así lo ha demostrado en la rueda de prensa previa al choque que ha ofrecido este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El entrenador madrileño, colchonero reconocido, lo ha puesto incluso por encima del de su tierra. “Es una cosa que tenía ganas de vivir cuando estás fuera. Es el derbi de los derbis. No hay otro partido como este. Un Real Madrid-Atleti se acerca un poco, pero este es más especial. Es diferente. Han sido dos semanas extrañas, el primer día de todo el grupo es hoy. El primero en casa, con nuestra gente, tengo muchas ganas de vivirlo. La igualdad es máxima, cualquier detalle cuenta y tenemos que estar al máximo. Llevamos 12 partidos rindiendo muy bien, el Betis también, va a ser un partido bonito de ver y apasionante para cualquier aficionado que sea de Sevilla”, explicaba.

En este sentido, también le ha dado mucha relevancia a las experiencias de los jugadores que llevan ya años en el Sevilla, que han tenido que explicarle a sus compañeros qué se está jugando en Nervión a partir de que ruede el balón. “Le he dicho a la gente de aquí que se lo diga. Fofana dijo, ‘un Milan-Inter’. Bah, ¡esto es otra historia! Es un partido muy especial. La gente que viene de fuera tiene que saberlo. Lucas o Robbie cuando vean el ambiente tienen que enchufarse en uno de los derbis más bonitos de España. Lo he dicho siempre. Será más bonito si ganamos, que es lo que buscamos”.

Luis García Plaza y el aspecto más emocional del derbi

Vivirlo en Sevilla. “Se nota cuando vas por la calle. A veces coincides con un sevillista y un bético y están todo el día bromeando. Te lo transmiten. Es un partido muy importante para la afición y tenemos muchísimas ganas de sacarlo adelante. Ojalá podamos ganar, nos pondríamos con 21 puntos. El partido reúne muchos alicientes. Se nota que es un partido diferente, los estadios a rebosar, llenos de gente. Queremos dedicarles una victoria”.

Sesión extra. “Nos han llegado en los últimos tres días ocho jugadores. Vamos a repasar las cosas que hemos trabajado. Muy sencillo, que esos jugadores sepan del plan, del partido, y aunque lo expliques en video no lo han hecho”.

Mensaje al sevillismo. “Nos vamos a dejar todo por darles una alegría. La gente está orgullosa porque ve un equipo reconocible, que pelea hasta el final, que lo deja todo. El Sevilla está en una situación no pensada a principio de temporada. El que nos quiera ganar, como el Barça o el Atlético, tiene que hacer un gran partido. Este equipo va a competir dándolo todo y dejándolo todo, que es lo que estamos haciendo hasta ahora”.

Lo que espera por la tarde. “Es muy importante si después del entrenamiento hay gente, para los nuevos. Se tienen que dar cuenta que son tres puntos, pero es mucho más. Un partido que a todo sevillista le gusta presumir de equipo y de situación. El derbi que me ha tocado es ante un rival de Champions, un buen equipo, pero confío en los míos. Llevamos 12 partidos, donde el rival piensa que para ganarle cuidado. Estamos haciendo bien las cosas. El Betis está donde tiene que estar por presupuesto, nosotros sin embargo estamos mucho más arriba. Para ganarnos tienen que hacer un buen partido”.

No se queda con nadie del Betis. “Los míos son los del Sevilla. No escojo a nadie. Sevilla, Sevilla y Sevilla. Si trasladas la pregunta te dirán igual. Los míos son los mejores cuando termina el mercado”.

Un derbi que recuerde. “Tengo muchos años, puedo hablar de jugadores que los jovencitos no se acuerden. Un derbi que fue en competición europea, te hablo como aficionado de fuera, que se llevó el Sevilla, remontó, en los penaltis. Fue tremendo”.

Favorito. “Siempre creo que voy a ganar. Mi charla es que vamos a ganar, ante el Barça, el Atlético, el Valencia… estamos dando eso. Ellos, por el equipo que son, en teoría tienen que estar arriba, entre los seis primeros. Pero nosotros estamos haciendo una temporada fenomenal, en los derbis todo se iguala, y el factor local es muy importante. Con nuestra gente, se ha demostrado, el rival tiene que hace run gran partido para ganarnos. Hasta ahora está siendo así. Me considero capaz de ganar a cualquier rival en casa”.