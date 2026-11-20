Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 13:10h.

El entrenador madrileño, ante su primer derbi sevillano

Posibles alineaciones del Sevilla FC y el Real Betis en el derbi de la jornada 13 de LALIGA

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Luis García Plaza ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al derbi ante el Real Betis Balompié, despejando algunas dudas sobre el equipo que va a sacar de inicio el Sevilla FC en un partido que tiene muchísimas ganas de vivir y que llega, además, en unas circunstancias extrañas tras el parón internacional y las lesiones sufridas en los últimos días.

Ha sido duro para el grupo lo sucedido con Alfon y Carmona, lesionados hasta final de temporada, y así lo ha reconocido el propio entrenador en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán. “Han sido momentos muy duros, porque llevamos tres jugadores de larga duración, tres operaciones que se salen de las típicas, tenemos muy pocas incidencias en trabajo de prevención, en lesiones musculares, pero se han vivido momentos difíciles. Lesiones muy aparatosas, los dos llorando, gritando de dolor, tuvimos que interrumpir el entrenamiento. La segunda, al ser tan reciente a la primera, afectó mucho, un chico de la cantera, querido, y ha sido duro. Mandarles un abrazo a los dos. Este año va a ser difícil que estén con nosotros, pero el fútbol sigue y estoy seguro de que se van a recuperar. Ver a los chicos llorando y gritando de dolor… Las dos con muy mala suerte. Estamos teniendo mala suerte con eso”.

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Con todo, García Plaza confirmó que va a jugar con tres centrocampistas de inicio. “Me hace gracia, por parte vuestra. ¿Cuántas veces me habéis preguntado si iba a jugar con dos delanteros? Cuando en un partido no salen bien las cosas tenemos que volver a los tres, puede ser que sí, pero no es por eso. He leído que Luis García Plaza pide delanteros y cuando se los traen no los pone. Ya veremos. Los tres partidos que hemos jugado con dos delanteros hemos ganado uno, empatado otro y el del Getafe con dos delanteros íbamos ganando y con tres en el centro nos remontan. Jugaremos con tres centrocampistas casi seguro, casi”.

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Su plan de partido no cambia. “Somos un equipo que tenemos que jugar a lo que llevamos trabajando y por lo que creo que los resultados están siendo buenos. Somos un equipo identificable. Más que el Betis o el derbi, es un equipo de Champions. Tiene individualidades que solventan partidos. Competimos cada partido al máximo, es verdad que es especial. La imagen que tenemos que dar es que nos miremos a la cara y digamos que hemos dado todo. Cuando damos todo y estamos a un nivel alto, ganar aquí no es fácil. Cuando damos el 100%, el que nos quiera ganar tiene que hacer un magnifico partido. Están en esa fase que cuando juegas bien sueles ganar y cuando no, jugadores individuales definen partidos. Somos locales, con nuestra gente, el que quiera ganar tiene que hacer un gran partido”.

Estado de los internacionales. “Bien. Dentro de que los perdemos mucho tiempo. Quitando Suazo y Kocho no han participado mucho. Gabi no es solo que juegue, sino que el viaje es largo y llegó ayer. Han llegado todos bien. El que crea que puede participar desde el principio, no voy a tener ningún problema. Me puede llevar a alguna decisión, pero están todos aptos. Tenemos cuatro jugadores que no están, cuando tengamos tarjetas o lesión nos vamos a juntar con seis o siete bajas. Habrá que tirar de épica, de cantera, multiplicarse. Si le pasa algo a Juan nos tenemos que inventar un lateral, es así”.

Relación con Pellegrini. “Partimos de una relación de amistad Manuel y yo. Yo era muy joven, trabajaba en el filial del Villarreal, y todos los días pasaba por su caseta. Tenemos buena relación. Incluso nos hemos enfrentado en China, él habla bien de mí, yo hablo bien de él. Hay una relación de respeto, admiración y consideración de trabajo. Él lleva mucho aquí y esa experiencia aquí, es el primero y espero que sean muchos más, pero no es una ventaja. Es mayor que yo. Desearle toda la suerte del mundo a partir de esta semana, en la que tenga la peor del mundo”.

Parón sin jugadores. “Son los calendarios. Los dos equipos. Nos tenemos que adaptar. Nos ha pasado toda la vida. Lo más frustrante es cuando entrenas en Segunda División, que pierdes jugadores y no puedes jugar. Nos pasa a todos en Primera, estamos acostumbrados. Que no se lesionen y es lo más importante”.

La banda derecha. “Tenemos tres jugadores de banda, hemos perdido a dos. Era el sitio donde más jugadores teníamos, porque Miguel Sierra se ganó su sitio. Ahora es donde menos tenemos. Rubén, Ejuke y Félix tienen que ser importantes de aquí a enero, cuando volverá Miguel. Tenemos ya que buscar ese cuarto jugador, no veo a ningún delantero, quizás Isaac cayendo en banda, no veo a ningún mediocentro cayendo en banda. Los tres tienen que darnos un gran rendimiento, los necesitamos sí o sí. En enero volverá Miguel y seremos cuatro otra vez. Y la Copa, tendremos que tirar del filial. En el lateral derecho y en las bandas tenemos un problema de efectivos hasta enero. Al que pongamos ahí, alguien tiene que entrar. Alguien nos tiene que ayudar. Sea un chaval del filial o alguien de la primera plantilla. Tienen que dar su mejor versión, los necesitamos”.

La aportación de los canteranos. “Van a venir en la convocatoria. La semana que viene va a empezar un lateral derecho. Han entrenado muchos jugadores del filial, que nos pueden aportar en momentos puntuales y uno de ellos es Marc. Puede venir, puede que juegue, lo vas a ver en un rato. Si algo he demostrado es que no me tiembla el pulso en poner a nadie del filial. Soy un entrenador valiente en tirar de cantera”.

Once decidido. “Sí, lo tengo claro. Puede jugar tanto Castrín como Sangante, teniendo en cuenta que Sanga ha jugado de lateral derecho en algún momento de su carrera. No es su puesto, pero ha jugado de lateral derecho. Ya lo saben hasta ellos. Puede haber una, dos o tres variaciones de los que estamos jugando”.