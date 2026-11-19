Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 15:55h.

El zaguero fue suplente en la última cita ante el Deportivo Alavés

El Sevilla espera una respuesta de los agentes de Castrín: "Creemos que nuestra oferta es válida"

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Una imagen muy llamativa. El Sevilla completó este jueves su antepenúltimo entrenamiento previo al derbi ante el Betis y, dentro de las novedades de Ejuke, Kochorashvili y Arouna Sangante, Luis García Plaza detuvo sus pensamientos para mantener una pequeña e íntima charla con Andrés Castrín.

Señalado en las últimas semanas por su no-renovación, el ex del Lugo fue suplente ante el Alavés, pero este sábado apunta nuevamente a la titularidad. Con Sangante casi sin entrenar después de irse con su selección, Luis García Plaza podría volver a apostar por el gallego para acompañar a Kike Salas en el eje defensivo y ha querido apretarle en la penúltima sesión.

Como se puede ver en el vídeo superior de la noticia, Luis García Plaza va charlando ante la atenta mirada del central, incluyendo algunos gestos e incluso tiempo para que el propio Castrín reflexione y muestre también sus ideas.

Una pequeña y breve charla que, no por poco tiempo resulta menos interesante.