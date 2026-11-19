Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 10:25h.

El Sevilla repite uno de los gestos que le ayudó en el tramo final de la temporada

El mensaje de Biris Norte que ya enciende el derbi: cita al sevillismo en Nervión para el último empujón antes del duelo

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El Sevilla, ahora sí, activa el modo derbi. La entidad blanquirroja ha vuelto a colgar diferentes banderas de peñas en la ciudad deportiva, como hiciese el pasado año en plena pelea por la salvación, para motivar a sus jugadores de cara a la cita ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán este sábado.

El equipo sevillista ha afrontado este jueves su antepenúltimo entrenamiento previo a la cita ante el Betis -Luis García Plaza sumó un último entrenamiento sin balón el viernes- con las novedades de Giorgi Kochorashvili, Arouna Sangante y Chidera Ejuke, que se ejercitó en solitario el miércoles.

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Con Rubén Vargas, Lucas Stassin, Isaac Romero y Fofana ejercitándose con total normalidad, el único hombre que resta por sumarse al grupo es Gabriel Suazo, lateral que aún no ha llegado a Sevilla y que debería hacerlo en las próximas horas.

Como decíamos, las dos últimas sesiones de la semana se realizarán en el Sánchez-Pizjuán este viernes, la primera de mañana y la segunda, sin balón, por la tarde. Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación en el estadio nervionense a mediodía y tras el último entreno se espera una despedida multitudinaria organizada por Biris Norte, situación que activa y empieza a enchufar a la gente de cara al derbi.

Apenas restan unas horas, García Plaza lo tiene todo prácticamente preparado y cuando Gabriel Suazo pise el césped este viernes, todos los disponibles estarán pendientes de la decisión de su entrenador para intentar vencer al Betis.