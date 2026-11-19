El Sevilla vuelve a 'pintar' su ciudad deportiva con banderas
El Sevilla repite uno de los gestos que le ayudó en el tramo final de la temporada
El mensaje de Biris Norte que ya enciende el derbi: cita al sevillismo en Nervión para el último empujón antes del duelo
El Sevilla, ahora sí, activa el modo derbi. La entidad blanquirroja ha vuelto a colgar diferentes banderas de peñas en la ciudad deportiva, como hiciese el pasado año en plena pelea por la salvación, para motivar a sus jugadores de cara a la cita ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán este sábado.
El equipo sevillista ha afrontado este jueves su antepenúltimo entrenamiento previo a la cita ante el Betis -Luis García Plaza sumó un último entrenamiento sin balón el viernes- con las novedades de Giorgi Kochorashvili, Arouna Sangante y Chidera Ejuke, que se ejercitó en solitario el miércoles.
Con Rubén Vargas, Lucas Stassin, Isaac Romero y Fofana ejercitándose con total normalidad, el único hombre que resta por sumarse al grupo es Gabriel Suazo, lateral que aún no ha llegado a Sevilla y que debería hacerlo en las próximas horas.
Como decíamos, las dos últimas sesiones de la semana se realizarán en el Sánchez-Pizjuán este viernes, la primera de mañana y la segunda, sin balón, por la tarde. Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación en el estadio nervionense a mediodía y tras el último entreno se espera una despedida multitudinaria organizada por Biris Norte, situación que activa y empieza a enchufar a la gente de cara al derbi.
Apenas restan unas horas, García Plaza lo tiene todo prácticamente preparado y cuando Gabriel Suazo pise el césped este viernes, todos los disponibles estarán pendientes de la decisión de su entrenador para intentar vencer al Betis.