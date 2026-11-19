Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 00:22h.

El Betis jugará de verde en el Sánchez-Pizjuán

Seria duda para disputar el partido en el Sánchez-Pizjuán

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Una de las incógnitas del derbi entre el Sevilla y el Real Betis será comprobar si Dani Ceballos llega a tiempo. El jugador verdiblanco sufre algunos problemas físicos que mantienen en duda su presencia en el Sánchez-Pizjuán. Su compañero Fran García pasó por El Chiringuito y desveló algunos detalles de su estado de salud a pocos días del partido.