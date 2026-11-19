Fran García da la última hora de la lesión de Dani Ceballos para el derbi: "Va a depender mucho del cuerpo médico"
El Betis jugará de verde en el Sánchez-Pizjuán
Seria duda para disputar el partido en el Sánchez-Pizjuán
Una de las incógnitas del derbi entre el Sevilla y el Real Betis será comprobar si Dani Ceballos llega a tiempo. El jugador verdiblanco sufre algunos problemas físicos que mantienen en duda su presencia en el Sánchez-Pizjuán. Su compañero Fran García pasó por El Chiringuito y desveló algunos detalles de su estado de salud a pocos días del partido.
"He estado hablando con él y me ha dicho que se encontraba mejor. Yo creo que va a depender mucho del cuerpo médico, ver cómo evoluciona el día a día. La sintomatología era mejor que estos días a trás, pero eso lo tiene que ver él. Entiendo que el va a querer estar y ser uno más" explicó. En el vídeo superior puedes ver parte de la entrevista.