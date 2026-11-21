Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 12:06h.

Puedes ver las imágenes en el vídeo de arriba

El mensaje de los ultras a la plantilla del Betis: "Demostrad que somos más que ellos"

Compartir







Es día de derbi y eso se nota. Desde primera hora de la mañana miles de béticos se dieron cita en las inmediaciones del Benito Villamarín, lugar de partida para los más de 600 aficionados que estarán este sábado en el Sánchez-Pizjuán. Si bien esta vez no hubo entrenamiento a puertas abiertas, Gol Sur 1907, la grada de animación del club, citó a todo aquel que quisiera acudir a las puertas del hotel de concentración del Real Betis para brindar su penúltimo halo de aliento al equipo antes de desplazarse hasta el campo del Sevilla FC. Un llamamiento que tuvo una acogida masiva por parte del beticismo, que se desplazó en masa hasta Heliópolis para hacerle saber a la plantilla que este no es un partido más.

En este tipo de escenarios cualquier herramienta es buena si ello sirve para darle un plus más al equipo. Bengalas, pancartas, banderas, bufandas... las inmediaciones del Hotel Al Andalus se tiñeron de verdiblanco y esos miles de aficionados llegaron marchando desde el antiguo Bar Jamaica hasta el lugar donde los futbolistas han pasado la noche. Los béticos, espoleados por Gol Sur 1907, hicieron salir a la plantilla, que desde allí observó con asombro lo que sus hinchas intentaban transmitirlo. Pero esto no hay que leerlo, hay que verlo. Y puedes verlo en el vídeo de arriba.

PUEDE INTERESARTE Héroes y villanos: los futbolistas que jugaron un derbi con la camiseta de ambos equipos

PUEDE INTERESARTE El derbi de la mentira

Conviene recordar que serán cuatro las ausencias del Real Betis en su visita a Nervión, aunque sin duda la más dolorosa es la de Dani Ceballos. El utrerano fue el principal artífice del triunfo en Elche y uno de los más lúcidos en el compromiso copero contra el Navalcarnero, pero este lunes sufrió unas molestias de las cuales no ha logrado recuperarse. El futbolista se probó en la sesión del jueves pero las sensaciones no fueron positivas y, una vez consensuado con los servicios médicos, se estimó que lo más oportuno era darle descanso para evitar males mayores.